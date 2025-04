video suggerito

Oggi prima Congregazione dei cardinali dopo la morte del Papa: cosa succede e quali decisioni si prenderanno Si terrà oggi alle 9 la prima Congregazione dei cardinali che si trovano a Roma dopo la morte di Papa Francesco: cosa significa e cosa si deciderà tra data dei funerali e procedure per il Conclave. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ida Artiaco

82 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Morte Papa Francesco ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mentre il mondo è in lutto per la morte di Papa Francesco, avvenuta ieri, lunedì 21 aprile, nel suo appartamento di Santa Marta a causa di un ictus, la Chiesa si organizza già per i giorni della commemorazione e della designazione del suo successore.

Si terrà già oggi alle 9 innanzitutto la prima Congregazione dei cardinali che si trovano a Roma, secondo quanto riferito dal Vaticano nelle scorse ore. Si tratta di un momento importante perché le modalità su traslazione della salma, funerali e procedure saranno decise proprio in questa sede.

La lettera del decano Re ai cardinali in vista del conclave

"Come è stato ufficialmente annunciato, Sua Santità papa Francesco è entrato nella vita eterna questa mattina alle ore 7:45". Così recita la lettera di convocazione alla prima Congregazione generale del decano del collegio cardinalizio, il cardinale Giovanni Battista Re. Nella lettera di convocazione della congregazione, il cardinale Re ha scritto che "in conformità al n.19 della Costituzione apostolica Universi dominici Gregis, convoco formalmente i cardinali elettori alle Congregazioni generali del Collegio cardinalizio, previste durante la vacanza della Sede apostolica e in preparazione al Conclave".

"La prima riunione avrà luogo alle ore 9 nell'aula del sinodo", continua la Lettera del Decano del Collegio cardinalizio. "Invito cordialmente a prendere parte a tali Congregazioni generali preparatorie anche i cardinali che hanno superato gli 80 anni, i quali però – come dispone il n. 7 della menzionata Costituzione apostolica – sono liberi di partecipare o non partecipare".

La decisione della Congregazione sulla data del funerale del Papa

Le Congregazioni sono le riunioni che conducono al Conclave ed è qui che si decideranno alcuni passi successivi. Ma non solo. Oggi si potrà conoscere anche la data dei funerali di Papa Francesco.

La traslazione della salma nella basilica di San Pietro, per l'omaggio dei fedeli, potrebbe essere mercoledì 23 aprile, come annunciato dalla sala stampa vaticana.

Se l'omaggio alla salma durerà tre giorni, come è tradizione, i funerali potrebbero essere celebrati in settimana, già sabato 26 aprile o comunque al massimo domenica 27. I funerali del Papa, secondo le norme dell'Universi Dominici Gregis, si dovrebbero tenere tra il quarto e il sesto giorno dalla morte, quindi tra venerdì 25 aprile e domenica 27 aprile, considerato che il rito della constatazione della morte c'è stato lunedì sera alle 20.

A celebrare le esequie sarà il cardinale decano, Giovanni Battista Re, che Papa Francesco aveva confermato nel suo ruolo all'inizio di gennaio.