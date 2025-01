Com’è nata la tradizione dell’anello di fidanzamento e perché oggi sta perdendo il suo fascino

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

L'anello di fidanzamento è il simbolo per eccellenza dell'amore eterno, un gioiello che sancisce il proprio impegno nel voler portare una relazione a un livello superiore, nella speranza che sia "per sempre". Che se ne scelga uno super prezioso come quello delle star o che si preferisca qualcosa di più sobrio ma allo stesso tempo elegante, non importa, l'unica cosa certa è che, nonostante i decenni che passano, non sembra perdere il suo fascino e il suo profondo significato simbolico, anzi, è ancora il "grande protagonista" delle proposte di matrimonio. Com'è nata questa tradizione preziosa?

Gli anelli di fidanzamento nacquero come pegno economico e sociale

Nel momento in cui pensiamo a una proposta di nozze, ci viene subito in mente l'anello di fidanzamento, da molte considerato un vero e proprio "oggetto del desiderio". A quando risale questa associazione? Stando agli studi, il rituale dell'anello di fidanzamento esisteva già ai tempi degli antichi egizi e dei Greci, poi è stato tramandato anche ai romani. Il dettaglio che in pochi conoscono, però, è che all'epoca gli veniva dato un valore tutt'altro che romantico. Secondo il Gemological Institute of America (GIA), centro di ricerca di mineralogia degli Stati Uniti, l'anello di fidanzamento era un pegno economico e sociale "pagato" dal futuro marito alla famiglia della sposa, una sorta di contratto che stabiliva amore reciproco e obbedienza tra le due parti.

Quando gli anelli di diamanti sono diventati simbolo di amore eterno

Inizialmente gli anelli di fidanzamento non erano sontuosi e preziosi, erano delle semplici fedine metalliche che andavano indossate all'anulare della mano sinistra, il motivo? Si credeva che quel dito fosse direttamente collegato al cuore dalla Vena Amoris. Nonostante questa tesi sia stata smentita da studi scientifici moderni, la tradizione è rimasta intatta e l'anello di fidanzamento continua a essere sfoggiato solo all'anulare sinistro. Dopo la moda degli anelli gimmel a incastro e quella dei modelli "shakespeariani" con sopra incisi dei versi di poesie d'amore tradizione, arrivarono poi i maxi diamanti. Il primo a usare un anello scintillante come simbolo di amore eterno nel 1477 fu l'Arciduca d'Austria Massimiliano I, che per chiedere la mano a Maria di Borgogna utilizzò proprio una pietra preziosa a "quattro C" (clarity, colour, carat e cut). Fu però nel 1867 che si ebbe il boom dei preziosi tempestati di diamanti, per la precisione dopo la scoperta di una miniera in Sud Africa (non a caso nel 1886 nacque anche l'iconico Tiffany Setting).

Il rapporto tra anello di fidanzamento e nuove generazioni

Il resto è storia e, complice anche lo slogan del marchio De Beers "Un diamante è per sempre", gli anelli di fidanzamento con le pietre preziose sono diventati l'oggetto più desiderato delle proposte di nozze. Ad oggi, in un'epoca in cui le relazioni sembrano essere sempre più spesso "usa e getta", ha ancora senso associare il concetto di vero amore a un simbolo materiale? Le nuove generazioni credono sempre meno nel "per sempre" e non sorprende che stiano lentamente mandando in crisi il mercato dei diamanti. Certi del fatto che una relazione non debba essere considerata un mero contratto indissolubile, preferiscono dare un valore al loro amore attraverso i piccoli gesti, dal tenersi la mano al guardarsi negli occhi. Un sentimento tanto totalizzante e travolgente ha davvero bisogno di essere dimostrato attraverso un oggetto prezioso o i giovanissimi si stanno rivelando dei veri e propri pionieri sulla questione?

