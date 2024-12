Dua Lipa e Callum Turner si sposano: “La proposta nel giorno di Natale dopo un anno di fidanzamento”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Dua Lipa e Callum Turner si sposano dopo un anno di fidanzamento, a dare la notizia è il The Sun. Secondo fonti vicine alla coppia, l'attore di Animali Fantastici avrebbe fatto la proposta alla cantante nel giorno di Natale: "Stanno progettando di festeggiare con i propri amici e familiari nella notte di Capodanno, a Londra". La relazione tra i due era cominciata circa un anno fa, quando erano stati avvistati insieme per la prima volta a gennaio del 2024. Da allora la storia è andata avanti, fino alla fatidica proposta di matrimonio.

L'indizio social che confermerebbe la proposta

I due sono sempre stati molto riservati sulla loro storia d'amore e, escluso qualche scatto che la cantante ha pubblicato di tanto in tanto che li ritraeva insieme, non hanno mai parlato pubblicamente della loro relazione. Anche la proposta, quindi, non è stata annunciata dai diretti interessati, almeno per il momento. Secondo il The Sun, però, fonti vicine ai due vip avrebbero confermato i fatti: “Dua ha avuto uno degli anni migliori della sua carriera professionale e questa è la ciliegina sulla torta”. La fonte ha poi aggiunto: “Callum è un solido supporto per Dua e formano una coppia meravigliosa. La loro famiglia e i loro amici sono così felici.È stato un Natale fantastico per loro”.

A rendere ancora più concreta la possibilità che ci sia stata una proposta di matrimonio, alcune foto che Dua Lipa ha condiviso sui suoi canali social raccontando le sue vacanze natalizie a casa, accanto ai suoi affetti. In uno degli scatti, si vede un vistoso anello che l'artista indossa all'anulare, che potrebbe essere quello regalatole da Turner.

La storia con Callum Turner dopo la rottura con Romain Gravas

Prima di stare con Callum Turner, Dua Lipa aveva avuto una storia con il regista francese Romain Gravas, iniziata otto mesi prima e ufficializzata sul red carpet del Festival di Cannes. Stando alle indiscrezioni, a separarli sarebbero state le loro carriere professionali. La notizia della loro relazione aveva fatto storcere il naso all’ex fidanzato della pop star, Anward Hadid fratello delle popolari modelle, che sui social si era sfogato, dicendo: “Sto provando a non cercarlo e non ucciderlo”.