Dua Lipa è di nuovo single, è già finita con Romain Gravas: “Lei è una maniaca del lavoro” “Hanno trascorso un’estate bellissima insieme ed erano affiatati, ma quando c’è di mezzo la sua carriera Dua mette tutto il resto da parte”, ha fatto sapere un insider al tabloid britannico Sun. A quanto pare a pagare lo scotto di una carriera da pop star internazionale sarebbe stato il compagno Romain Gravas.

A cura di Giulia Turco

Sarebbe giunta al capolinea la storia d’amore tra Dua Lipa e il regista francese Romain Gravas, iniziata otto mesi prima e ufficializzata sul red carpet del Festival di Cannes. Stando alle indiscrezioni, a separarli sarebbero state le loro carriere professionali.

I motivi della presunta rottura con il regista francese

“Hanno trascorso un’estate bellissima insieme ed erano affiatati, ma quando c’è di mezzo la sua carriera Dua mette tutto il resto da parte”, ha fatto sapere un insider al tabloid britannico Sun. A quanto pare a pagare lo scotto di una carriera da pop star internazionale sarebbe stato il compagno, l’affascinante regista francese con il quale Dua Lipa faceva coppia da diversi mesi. “Ha i paraocchi quando si tratta della sua carriera e la coppia ha concluso la relazione prima che le cose diventassero acide”, continua la testata britannica, che riporta persino le presunte insinuazioni del regista. “Romain considera Dua una vera maniera del lavoro, ma lei non ha intenzione di rallentare per niente e nessuno”. Di recente, dopo il successo di Dance The Night che ha accompagnato il film evento Barbie, Dua Lipa ha firmato il 10 novembre il suo ultimo singolo Houdini.

L’amore di Dua Lipa e Romain Gravas

Le voci su una relazione per la cantante si rincorrevano da tempo, ma è solo sul tappeto rosso del Festival di Cannes 2023 che Dua Lipa ha deciso di ufficializzare la sua relazione con il regista, catturando inevitabilmente l’attenzione dei paparazzi. Romain Gavras, 41 anni, è noto anche nel panorama musicale: ha vinto l'MTV Video Music Awards alla miglior regia per il video di Bad Girls di M.I.A. nel 2012, poi nel 2018 ha diretto il film Netflix, Il mondo è tuo. Nel 2022 ha diretto Athena, film che ha partecipato alla Mostra del Cinema di Venezia. Lo scorso maggio, la loro relazione ha fatto storcere il naso all’ex fidanzato della pop star, Anward Hadid fratello delle popolari modelle, che sui social si è sfogato: “Sto provando a non cercarlo e non ucciderlo”, ha detto preso dalla gelosia a proposito di Gavras.