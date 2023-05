Dua Lipa esce allo scoperto con Romain Gavras, l’ex Anwar Hadid: “Sto provando a non ucciderlo” Dopo il red carpet di Dua Lipa e Romain Gavras a Cannes 2023, l’ex della famosa cantante, Anwar Hadid, ha condiviso alcune stories che alluderebbero alla sua gelosia: “Sto provando a non cercarlo e ucciderlo”. Sebbene non faccia nomi, il riferimento alla nuova coppia sembrerebbe chiaro per i fan.

A cura di Gaia Martino

Dua Lipa sul red carpet del Festival Cannes 2023 ha presentato il nuovo fidanzato, il regista francese Romain Gavras, e non tutti, tra fan e persone a lei vicine, avrebbero reagito in maniera positiva al gossip. Nelle ultime ore l'ex fidanzato della cantante, Anwar Hadid, ha pubblicato alcune Instagram stories che, seppur non contengano nomi, sembrano essere indirizzati alla nuova storia d'amore. "Sto provando a non cercarlo e ucciderlo".

Le parole di Anwar Hadid

Quattro Instagram stories hanno scatenato la preoccupazione dei fan di Dua Lipa: l'ex della cantante, Anwar Hadid, fratello delle supermodelle Bella e Gigi Hadid, poco dopo la sfilata sul red carpet del Festival di Cannes 2023, ha condiviso alcuni pensieri che, secondo i fan, farebbero riferimento alla nuova coppia. "Trying to not find and kill him", ovvero "Sto provando a non cercarlo e ucciderlo", scrive in una a corredo di un selfie. Poi, "Non riesco a respirare", e ancora "Divertiti". In un'altra scrive "Odio il modo in cui pronunci il mio nome".

Anwar Hadid e Dua Lipa si sono lasciati dopo un periodo di crisi, alla fine del 2021, dopo due anni di relazione, ma, stando alle ultime mosse social, lui proverebbe ancora forti sentimenti per l'ex. Una fan ha commentato l'ultimo post del cantante e modello pubblicata nelle ultime ore sostenendo che lei sia ancora innamorata. A questo lui ha replicato con un'emoticon in lacrime.

Chi è il nuovo fidanzato di Dua Lipa, Romain Gavras

Le voci si rincorrevano già da qualche tempo, e così Dua Lipa e Romain Gavras hanno deciso di uscire allo scoperto presentandosi insieme al Festival di Cannes 2023. Hanno subito catturato l'attenzione dei paparazzi che li hanno fotografati durante la sfilata sul red carpet, tra uno sguardo e un sorriso. Romain Gavras ha 41 anni ed è un regista francese, famoso anche nel panorama musicale: ha vinto l'MTV Video Music Awards alla miglior regia per il video di Bad Girls di M.I.A. nel 2012, poi nel 2018 ha diretto il film Netflix, Il mondo è tuo. Nel 2022 ha diretto Athena, film che ha partecipato alla Mostra del Cinema di Venezia.