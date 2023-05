Dua Lipa ha un nuovo fidanzato, chi è il registra francese Romain Gavras Sul red carpet il regista ha regalato alla cantante teneri sguardi innamorati, che hanno subito catturato l’attenzione dei paparazzi confermando il gossip tra i due. Per Due Lipa è la prima love story condivisa col pubblico dopo il flirt con Anward Hadid, fratello della modella Gigi.

A cura di Giulia Turco

È ufficiale, Dua Lipa è fidanzata con il regista francese Romain Gavras. Le voci si rincorrevano già da qualche tempo, ma la coppia ha deciso di sfruttare il palcoscenico di Cannes per il debutto ufficiale. Sul red carpet il regista le ha regalato teneri sguardi innamorati, che hanno subito catturato l’attenzione dei paparazzi confermando il gossip.

La storia d’amore di Dua Lipa col regista francese

Le ultime notizie sulla vita privata di Dua Lipa risalgono alla relazione con Anward Hadid, fratello della sua cara amica e top model Gigi Hadid. I due si sono frequentati per un periodo nel 2020 e, a quanto pare, era stata la stessa modella a provare a fare da Cupido tra di loro.

Il pettegolezzo sul nuovo amore di Dua Lipa ha iniziato a circolare invece lo scorso febbraio quando la cantante è stata vista passeggiare mano nella mano con un misterioso accompagnatore a Parigi. Era in corso l’ultima Fashion Week e i due si stavano godendo lo show di Saint Laurent. A fine aprile poi è arrivata una conferma della loro relazione anche via social, con uno scatto insieme pubblicato tra le stories della cantante che ha postato a corredo un cuoricino rosso. Il debutto officiale però è sul red carpet di Cannes, dopo presumibilmente mezzo anno di frequentazione. La coppia, elegantissimo a, ha sfilato per la prima del film Omar La Fraise (The King of Algers).

Chi è Romain Gavras il nuovo fidanzato di Dua Lipa

Romain Gavras ha 41 anni ed è un regista francese di successo, noto anche nel panorama della musica per i controversi video musicali che ha firmato. Nel 2012 ha vinto l’MTV Video Music Awards alla miglior regia per il video di Bad Girls di M.I.A. e nel 2018 ha diretto il suo secondo film distribuito da Netflix Il mondo è tuo, che fa seguito al debutto di Our Day Will Come, prodotto e interpretato da Vincent Cassel. Nel 2022 il suo film Athena ha partecipato alla Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.