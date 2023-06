Vacanze italiane per Emma Watson: l’attrice paparazzata a Venezia con il nuovo fidanzato Ryan Walsh Emma Watson è stata paparazzata durante una passeggiata per le strade di Venezia con il presunto nuovo fidanzato. Dopo la rottura da Brandon Green, starebbe frequentando ora Ryan Walsh.

A cura di Gaia Martino

Emma Watson, star della saga di Harry Potter, è stata avvistata durante una vacanza italiana, a Venezia, con il nuovo presunto compagno, Ryan Walsh. I tabloid americani raccontano che l'attrice si sarebbe separata da Brandon Green, figlio del milionario Sir Philip Green, poco dopo Natale, dopo una storia durata oltre un anno. Così negli ultimi mesi la Watson avrebbe iniziato a frequentare l'imprenditore che lavora nel settore della tecnologia. I due sono stati paparazzati mentre prendevano il sole su una gondola, poi a cena con alcuni amici: "Ama un ragazzo intelligente come lei", le parole di una fonte al The Sun.

Chi è Ryan Walsh, la nuova fiamma di Emma Watson

I tabloid americani, dal The Sun al Daily, che hanno condiviso le foto scattate a Emma Watson e Ryan Walsh in vacanza a Venezia, non avrebbero dubbi sul rapporto dei due: dopo essersi separata da Brandon Green, l'attrice nota soprattutto per il ruolo di Hermione Granger in Harry Potter, avrebbe ritrovato la serenità tra le braccia dell'imprenditore. Lavora nel mondo della tecnologia ed è fondatore di Walsh Consulting Group: ha sede a Los Angeles. Sul suo profilo Linkedin si descrive così: "Uso l'empatia e il sentimento per portare nel mondo cose migliori, più chiare e più utili. Amo i problemi complessi e le persone. Credo in un design chiaro, nitido e semplice. Amo le storie. Combatto per i creators. Mi diverto". Stando al racconto di una fonte al The Sun, l'uomo sarebbe molto intelligente: "Lei si diverte molto con lui, si conoscevano già da tempo. Ora che è single si stanno frequentando".

Tutti gli amori di Emma Watson

Emma Watson ha sempre avuto le idee chiare sul suo uomo ideale. Il The Sun riporta le parole dell'attrice che raccontò di preferire gli uomini americani anziché inglesi perché "più sinceri". Uno dei primi fidanzati è stato il giocatore di rugby Tom Ducker. Emma Watson alias Hermione Granger ha poi vissuto importanti storie d'amore con due compagni dell'Università di Oxford, Will Adamowicz e Matt Janney. Ha frequentato William Mack Knight, poi Chord Ovestree, star di Glee, con il quale si è lasciata nel 2018.