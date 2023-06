Chi è Carolina Stramare, ex Miss Italia paparazzata come fidanzata di Antonino Spinalbese Ex Miss Italia e concorrente di Pechino Express nel 2023, Carolina Stramare è una modella 24enne recentemente accostata ad Antonino Spinalbese. Ma dopo l’ultima foto, Carolina ha smentito il flirt: “Siamo solo amici”.

A cura di Stefania Rocco

Carolina Stramare, vincitrice di Miss Italia 2019, non è la nuova fidanzata di Antonino Spinalbese (dopo la prima foto social dei due insieme, Carolina si è decisa a smentire la loro relazione). Modella, è originaria di Genova e ha 24 anni e da tempo si è imposta come volto noto del mondo dello spettacolo. Deve la sua popolarità al più celebre concorso di bellezza italiano, che la vide trionfare quando era ancora agli inizi della sua carriera. Nel 2023, Carolina ha partecipato a Pechino Express in coppia con Barbara Prezja, altra componente della squadra delle Mediterranee. Pechino Express è stato il suo primo reality show. Nel 2021 avrebbe dovuto partecipare all’Isola dei famosi ma, a poche settimane dalla partenza, decise di ritirarsi per problemi familiari.

Chi è Carolina Stramare, modella ed ex Miss Italia

Nata a Genova il 27 gennaio 1999, Carolina è diventata popolare vincendo la 80ma edizione di Miss Italia nel 2019. Trasferitasi a Vigevano da bambina in seguito alla separazione dei suoi genitori, ha frequentato il liceo linguistico prima di iscriversi a un corso di Grafica e Progettistica presso l'Accademia di Belle Arti. La madre, Cristina Risso, era un’impiegata del comune di Vigevano scomparsa nel 2018. Fu a lei che Carolina, subito dopo essere stata eletta Miss Italia, dedicò la vittoria. Carolina è profondamente legata ai nonni, con i quali è cresciuta, e al padre Romeo Stramare, noto mobiliere che vive a San Lorenzo al mare, in provincia di Imperia, località in cui è vissuta l’ex Miss Italia fino ai 5 anni. Appassionata di equitazione, Carolina è anche un’ottima nuotatrice. Il suo profilo Instagram conta oltre 500 mila follower.

Carolina Stramare

Il flirt smentito con Antonino Spinalbese

Il primo incontro mai documentato tra Carolina Stramare e Antonino Spinalbese risale a marzo 2023. Uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip da poche settimane, l’ex compagno di Belén Rodriguez fu beccato in compagnia dell’ex Miss Italia all’esterno di un locale a Milano. Quelle foto, pubblicate dal portale Whoopsie, gli valsero centinaia di critiche, avanzate soprattutto dai “Gintonic”, quel gruppo di fan che aveva seguito il rapporto nato con Ginevra Lamborghini nella Casa del Grande Fratello Vip.

Antonino e Carolina hanno continuato a frequentarsi in privato e, pur non essendo mai più stati fotografati insieme dopo marzo, si sono spesso taggati nei medesimi posti, a dimostrazione del fatto che la loro conoscenza è proseguita lontano dalle luci dei riflettori. Fino al 18 giugno 2023 quando Spinalbese ha pubblicato sul suo profilo Instagram il primo scatto in cui compare accanto a Carolina. Il post è stato velocemente rimosso ed è stata Carolina, con una Instagram story, a spiegare il motivo della sparizione della foto. Ne ha approfittato per smentire il flirt con Antonino: "Io e Anto siamo solo amici, con amici in comune! Gli ho chiesto di togliere la foto perché ho sempre e solo letto notizie false sul nostro rapporto e, non vivendo di questi gossip, se posso, preferisco evitare".

Carolina Stramare è Miss Italia 2019

La vita privata di Carolina Stramare

Carolina Stramare è riservatissima a proposito della sua vita privata. Fidanzata con l’imprenditore ed ex calciatore del Milazzo (serie C) Alessio Falsone durante la partecipazione a Miss Italia, tornò single nell’ottobre del 2019. “Ci siamo lasciati in maniera molto pacifica”, specificò raccontando la scelta di tornare single. A partire da quel momento, sono diversi i flirt che le sono stati attribuiti, nessuno dei quali confermato dalla diretta interessata. A partire da quello con Eros Ramazzotti, passando per le presunte love stories con Christian Maldini e Matteo Bocelli. In ambito calcistico, Carolina è stata accostata all’ex secondo portiere dell’Inter Ionut Andrei Radu e, più recentemente, a Susan Vlahovic. Nessuna di queste presunte relazioni è mai stata apertamente confermata dai diretti interessati. La relazione con Antonino, invece, è stata apertamente smentita.