Giaele De Dona: “Dopo il GF VIP ho avuto problemi con Brad per via di Antonino Spinalbese” Giaele De Donà intervistata in radio ha raccontato il suo post GF VIP, segnato da una crisi passeggera con il marito Bradford Beck scatenatasi per via del rapporto instaurato con Antonino Spinalbese. “Siamo stati un mese distanti, lui era risentito”.

A cura di Gaia Martino

Giaele De Donà ospite di Non succederà più, programma radiofonico in onda su RadioRadio, ha parlato del suo post GF Vip segnato da liti e incomprensioni con il marito. Con Bradford Beck le cose, dopo la finale del reality, si sarebbero capovolte: l'ex gieffina ha raccontato che il rapporto che aveva instaurato con Antonino Spinalbese ha provocato problemi nella storia d'amore. "Il primo mese siamo stati distanti".

La confessione di Giaele De Donà

Giaele De Donà a Radio Radio ha parlato della sua vita dopo il Grande Fratello VIP. Una volta rientrata a casa dal suo Bradford Beck, non avrebbe trovato un'atmosfera del tutto tranquilla. Il rapporto instaurato con Antonino Spinalbese nella casa di Cinecittà ha fatto storcere il naso all'imprenditore, che sarebbe apparso risentito delle vicende accedute. "Brad è stato risentito, quando sono uscita dal programma non è stato semplice per noi. Abbiamo passato il primo mese distanti, abbiamo avuto problemi. "Mi piaceva, mi interessava"…Quello ha complicato il rapporto con mio marito, il primo mese è stato tosto. Ora stiamo più sereni, siamo felici. Ma vi giuro che io non ho fatto niente con lui, ma siamo stati legati. Oggi evito di vederlo". Nonostante il risentimento però, Giaele ha raccontato che al compleanno di Alberto De Pisis il suo Brad ha chiacchierato con Antonino Spinalbese, mentre lei, invece, avrebbe deciso di allontanarsi da lui. "Non ci sentiamo come prima, non siamo legati come prima".

Le parole sugli Oriele

Giaele De Donà ha poi confessato di essere felice per gli Oriele, la coppia formata dai suoi ex inquilini e amici, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro che hanno chiarito la durissima lite delle ultime settimane. L'ex gieffina ha raccontato di aver visto soffrire la sua amica essendo molto innamorata del fidanzato conosciuto nel reality: "Oggi sono felici", ha concluso.