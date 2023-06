Giaele De Donà: “Ho avuto un crollo per problemi familiari, parlare con una psicologa mi ha aiutato” “Ho avuto tanto problemi familiari, uno dopo l’altro”, si sfoga Sofia Giaele dopo alcuni giorni di assenza dai social. “Staccare tutto mi ha aiutato ad essere più serena”, spiega. “Ho pensato solo a me stessa e sono andata a parlare con una psicologa. Mi ha fatto sentire libera”.

A cura di Giulia Turco

Sofia Giale De Donà racconta ai suoi follower di aver vissuto un periodo particolarmente negativo nelle ultime settimane, spiegando così anche la sua assenza dai social. “Non fingiamo che la vita sia sempre perfetta”, si rivolge ai suoi fan. “È normale avere dei momenti no, rivolgermi ad una psicologa mi ha aiutato a farmi sentire più serena”.

Problemi in famiglia per Sofia Giaele

Dopo alcuni giorni di silenzio su Instagram, l’ex gieffina è riapparsa sui social per raccontare ai suoi follower un brutto periodo appena trascorso. Dopo i guai passati con il marito Bradford per via della sua esperienza al GFVip, Giale ha affrontato diversi problemi in famiglia, sui quali ancora preferisce non soffermarsi, che hanno reso gli ultimi giorni emotivamente molto difficili. “Non fisicamente, proprio mentalmente”, chiarisce nelle sue stories. “Ho avuto tanto problemi familiari, uno dopo l’altro, magari un giorno ve ne parlerò. Adesso sono riuscita a staccare un po’ da tutto e a stare di nuovo bene. Quello che mi ha aiutato tanto a superare questo periodo e ad essere più serena è stato staccare tutto per dieci giorni”, continua. “Ho pensato solo a me stessa e sono andata a parlare con una psicologa. Ne ho presa una che non conoscevo, non la solita, e in un’ora e mezza le ho parlato da tutti i miei problemi. Mi ha fatto sentire libera”.

Le incomprensioni con Bradford dopo il GFVip con Spinalbese

Pochi giorni prima, intervenuta a Radio Radio, l’ex gieffina ha raccontato di aver trovato un’atmosfera tutt’altro che tranquilla, una volta rientrata dalla sua esperienza nel reality. Il marito Bradford Back, presente durante la sua avventura come una sorta di misteriosa ombra, non avrebbe affatto gradito il rapporto che Giaele ha instaurato con Antonino Spinalbese. “Brad si è risentito, quando sono uscita dal programma non è stato semplice per noi. Abbiamo passato il primo mese distanti”, ha confessato. Oggi non sarebbe più in contatto con Spinalbese, ma comunque non nega che nella Casa fosse nato un rapporto speciale: “Quello ha complicato il rapporto con mio marito, il primo mese è stato tosto. Ora stiamo più sereni, siamo felici. Ma vi giuro che io non ho fatto niente con lui, ma siamo stati legati. Oggi evito di vederlo".