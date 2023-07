Nicole Murgia e le chat con Micol e Giaele, Daniele Dal Moro crolla: “Il tempo è galantuomo” Nicole Murgia voleva denunciare l’esistenza di chat fake che parlavano di Daniele Dal Moro a nome suo e di Micol Incorvaia, ma erroneamente ha reso pubblici i media della sua conversazione privata con l’amica. Molti di questi vedevano Daniele protagonista. Quest’ultimo ha così sbottato (“E guerra sia” le ha scritto), poi è scoppiato in lacrime.

A cura di Gaia Martino

Nella notte si è scatenata una lite a suon di messaggi minatori, condivisi su Instagram, tra Daniele Dal Moro e Nicole Murgia. La rottura tra gli Oriele degli ultimi giorni ha scatenato i fan più accaniti che ieri avrebbero dato vita ad una chat su Whatsapp nella quale parlano di Dal Moro spacciandosi per Micol Incorvaia e Nicol Murgia. È stata quest'ultima a denunciare i fatti, aggiungendo che le chat fake erano già state segnalate alla polizia postale. Qualcosa, però, sarebbe andato storto. Nel mostrare come avevano scoperto che qualcuno si spacciava per loro, la Murgia e Micol Incorvaia hanno reso pubblici anche i media della loro conversazione privata. Tra questi, molti vedevano Daniele Dal Moro protagonista. Così quest'ultimo ha sbottato: "E guerra sia".

Il caso delle chat e la furia di Daniele Dal Moro

Ieri pomeriggio Nicole Murgia ha condiviso tra le stories un video nel quale mostra la sua conversazione privata su Whatsapp con Micol Incorvaia. Le due ex del GF VIP si inviavano le foto delle chat fake in questione, poi commentavano i fatti esprimendo tutto il loro dissenso per il comportamento dei fan. "Stanno girando queste chat finte di Micol e Giaele e mie. Gente che non ha una vita o ce l'ha talmente triste da perdere tempo a tirare su sta roba. Ovviamente già denunciate alla polizia postale" ha poi scritto l'ex gieffina che però, erroneamente, ha reso pubblici i media della sua conversazione reale con l'amica. Molti vedrebbero Daniele Dal Moro protagonista: per questo motivo quest'ultimo avrebbe sbottato.

Ph credits Instagram stories di Nicole Murgia

Dopo la diffusione del video tra le stories, Daniele Dal Moro ha inviato un messaggio alla Murgia minacciando di farle presto "una guerra". L'ex di Oriana Marzoli prima di disattivare l'account su Twitter ha reso pubblica la chat privata con la sua ex inquilina, mostrando a tutti cosa le aveva scritto. "E guerra sia" era il suo messaggio. "Guarda Dani che stai sbagliando di grosso onestamente. Non so perché devi fare guerre inutili a chi ha sempre" è la risposta non completa della Murgia, seguita da quella di Daniele: "Metti anche sto screen nel gruppo mer*da".

Le lacrime di Daniele Dal Moro

Daniele Dal Moro dopo la questione, si è lasciato andare ad un momento di totale sconforto. In una "room" su Twitter si è sfogato in lacrime: "Avrò anche un carattere di me*da, però sono una persona vera e che quando dice una cosa è quella. Non ho maschere o doppie facce. Se dico di amare una persona, la amo. Le cose che dico sono sempre vere, non ho niente da rimproverarmi. Il tempo sarà galantuomo".