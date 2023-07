Oriana Marzoli conferma la rottura con Daniele Dal Moro: “Non ha funzionato, basta video di coppia” Oriana Marzoli ha confermato la fine della relazione con Daniele Dal Moro. Inoltre, ha chiesto ai fan degli Oriele di accettare la loro decisione e di non continuare a inviarle video della coppia.

A cura di Daniela Seclì

Oriana Marzoli, nel corso di una diretta Instagram, ha confermato la fine della relazione con Daniele Dal Moro. In realtà, non è la prima volta che i due si dicono addio, salvo poi riconciliarsi. Dunque, non è detto che Oriana e Daniele non riescano a trovare di nuovo un punto d'incontro. Ma vediamo qual è l'attuale situazione tra loro.

Oriana Marzoli conferma la rottura con Daniele Dal Moro

Come riporta il sito IsaEChia, Oriana Marzoli – nel corso della diretta tenuta su Instagram – ha ribadito di essere stata profondamente innamorata di Daniele Dal Moro, ma le cose non hanno funzionato:

Ero innamorata di questa persona. Tutto l'amore è stato vero. Il rapporto è stato vero. lo l'ho detto: "Mi sono innamorata" non era solo voler bene. Mi ero innamorata veramente. Non ha funzionato. Io ho fatto di tutto ok? Come l'altra persona ha fatto di tutto. Ma questa non è una guerra. Semplicemente ragazzi non chiedete di me. Basta. È solo un piacere che vi chiedo. Voglio solo sentire che posso continuare la mia vita senza ferire nessuno.

La richiesta di Oriana Marzoli ai fan degli Oriele

Oriana Marzoli, poi, è tornata a chiedere ai fan della coppia di smetterla di inviarle continuamente vecchi video che la ritraggono felice con l'ex concorrente del Grande Fratello Vip: "Anche se sembro una bambina, ho 31 anni. Voglio una vita seria. Voglio una famiglia. Forse lo fate con buone intenzioni, il fatto di mandarmi tanti video della coppia, ma quando le cose non vanno più, basta. Finisce lì. Non succede niente". E ha concluso:

