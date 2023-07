Daniele Dal Moro dopo la rottura con Oriana: “Ci rivedremo, ora non posso dire altro” In una live su Twich con i fan, Daniele Dal Moro ha raccontato che rivedrà Oriana Marzoli dopo la rottura, ma non ha rivelato nulla di quanto accaduto perché è stata lei a chiederglielo: “Abbiamo discusso, poi dopo abbiamo parlato. Sicuramente ci vedremo, non posso dire altro”.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo aver detto che con Oriana Marzoli è finita per sempre, Daniele Dal Moro è tornato a parlare dell'ex fidanzata durante una live su Twitch. Stando a quanto ha raccontato in collegamento con i fan, pare che non si siano lasciati in modo definitivo e che si siano rivisti. Sempre sfogandosi in diretta, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato anche di alcuni ex coinquilini.

Lo sfogo di Daniele Dal Moro

In una live su Twitch, Daniele Dal Moro ha svelato che la rottura con Oriana è meno definitiva di quanto era sembrato inizialmente. Dopo l'annuncio la fine della loro storia, nata all'interno della casa del GF Vip e dopo che ha mostrato le valigie della fidanzata avvolte da sacchi della spazzatura, il modello ha svelato di averla incontrata di nuovo, senza escludere che possa risuccedere: "Io e Oriana abbiamo discusso come tutti quanti voi sapete, poi dopo abbiamo parlato e basta insomma. Sicuramente ci vedremo, parleremo ancora. Resta il fatto che a me girano i cogli**ni, per il momento non voglio dire altro".

Dal Moro ha poi precisato che non entra nei dettagli sull'accaduto perché glielo ha chiesto Oriana: "Ve lo dico con la più grande sincerità, non dico un ca** solo perché me l'ha chiesto Oriana, se fosse per me. Sono una persona buona, fino a punto di diventare un cogl**ne".

Le frecciatine a alcuni ex concorrenti del GF Vip

Nel corso della live, Daniele ha lanciato anche una frecciatina ad alcuni ex concorrenti del GF Vip, con cui ha condiviso l'avventura nella casa. Non ha parlato di loro esplicitamente, facendone i nomi, ma secondo alcuni utenti su Twitter farebbe riferimento in particolare a Micol Incorvaia, fidanzata di Edoardo Tavassi: