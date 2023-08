Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli insieme a Ibiza: gli indizi sul ritorno di fiamma dopo la rottura Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono rivisti a Ibiza, dove lui è volato ieri per provare a riconquistarla dopo averla lasciata. La segnalazione e gli indizi che documenterebbero un ritorno di fiamma.

A cura di Gaia Martino

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro potrebbero aver chiarito dopo il turbolento annuncio della fine della loro storia. La relazione tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip è segnata da continui alti e bassi ma il sentimento che li lega potrebbe essere più forte delle loro incomprensioni. Dopo la decisione di non aprigli la porta di casa a Ibiza, Oriana Marzoli potrebbe aver perdonato il fidanzato con il quale ora starebbe trascorrendo del tempo della sua vacanza sull’isola spagnola. Le foto condivise tra le stories da Valentina Vignali, amica di Daniele Dal Moro con il quale è partito, e la segnalazione inviata a Deianira Marzano confermerebbero il chiarimento tra gli “Oriele”.

Il ritorno di fiamma a Ibiza

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono stati fotografati mentre camminano per le strade di Ibiza da una talpa che ha inviato l’immagine – poi condivisa – a Deianira Marzano, influencer del pettegolezzo online. I due, dopo la drastica rottura voluta dall’ex gieffino in seguito ad una decisione che avrebbe preso la fidanzata sul suo futuro lavorativo, avrebbero dato una nuova chance alla loro storia. Nel pomeriggio sarebbero poi partiti insieme per Formentera: a confermare la gita in barca l’ultima IG story di Valentina Vignali, cara amica di Dal Moro, che la vede al fianco della venezuelana.

Perché si erano lasciati

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si erano separati nuovamente dopo la decisione di lei di tornare in Spagna per lavoro. Non avendo più possibilità di lavorare nella televisione italiana, l’ex gieffina venezuelana, stando a quanto raccontato dalla Marzano, avrebbe deciso di rientrare in Spagna, dove viveva prima del successo al GF VIP, nei prossimi mesi, per partecipare ad un altro reality. La scelta, però, avrebbe fatto infuriare il fidanzato che aveva deciso di lasciarla. “Le decisioni che ha preso non combaciano con il mio ideale di relazione, nonché di amore” aveva scritto in un tweet prima di disattivare l’account. Poi: “Sono innamorato ma non cog*ione”. L’amore però gli avrebbe fatto cambiare idea.