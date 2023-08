Daniele Dal Moro vola a Ibiza per riconquistare Oriana Marzoli: “Non mi ha aperto la porta di casa” Daniele Dal Moro dopo aver lasciato Oriana Marzoli prova a riconquistarla. Nella notte è volato a Ibiza, dove si trova lei, ma ha trovato una porta chiusa: “Non mi apre la porta, sapevo che sarebbe andata così. Discorso chiuso”.

A cura di Gaia Martino

Dopo averla lasciata, Daniele Dal Moro ha tentato di fare un passo indietro e provare a riconquistare Oriana Marzoli. Un film già visto quello tra gli Oriele, che però potrebbe avere un finale diverso. L'ex gieffina venezuelana ieri pomeriggio è partita per Ibiza e nella notte l'ex fidanzato ha preso una aereo nel tentativo di rivederla e avere un nuovo confronto. Con una story Daniele ha raccontato però di aver trovato una porta chiusa: "Mi ha detto che non mi apre la porta. Discorso chiuso".

Daniele Dal Moro e il tentativo di ricongiungersi con Oriana

Daniele Dal Moro nella notte è volato a Ibiza per raggiungere la sua – ex – fidanzata. Dopo la rottura avrebbe provato a riconquistarla ma con scarsi risultati. In una story l'ex gieffino ha raccontato cosa è successo al suo arrivo sull'isola spagnola:

Sono appena arrivato a Ibiza, Oriana mi ha detto che non mi apre la porta. Quindi evitate di continuare a scrivermi di prendere l'aereo, sapevo che sarebbe andata così. L'interesse che c'era era un altro, auguro alla Reina tutto il successo del mondo nei suoi percorsi tv. Spero che questo discorso sia finito ora.

Si è intrattenuto così con la sua amica Valentina Vignali: insieme hanno raggiunto amici in discoteca documentando la serata tra le stories.

Perché ha lasciato Oriana Marzoli

Ieri parlava di "decisioni prese" da Oriana Marzoli "che non combaciano con il mio ideale di relazione". Daniele Dal Moro avrebbe lasciato la fidanzata dopo la scelta di quest'ultima di tornare in Spagna, per lavoro. È stata Deianira Marzano, influencer del pettegolezzo online, ad aver fornito maggiori dettagli sulla rottura: "Mi ha detto un amico di Oriana che lei dopo il GF VIP avrebbe voluto fare tv in Italia. Sperava di fare l'opinionista, ma ora che ha capito che non farà nulla si dirige verso la Spagna perché lì sicuramente farà un altro reality".