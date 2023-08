Daniele Dal Moro lascia Oriana Marzoli: “Sono innamorato ma non cog*ione, ognuno ha le sue priorità” Con alcuni tweet Daniele Dal Moro ha annunciato la fine della storia con Oriana Marzoli. Ha spiegato di non voler più stare insieme all’ex gieffina conosciuta nel programma: “Le decisioni che ha preso per i prossimi mesi della sua vita non combaciano con il mio ideale di relazione. Sono innamorato ma non cog*ione”.

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono lasciati, un'altra volta. I due ex concorrenti del GF VIP dopo mesi turbolenti tra tira e molla e vacanze pacifiche avrebbero deciso di prendere due strade differenti. "Il Veneto", così come si faceva chiamare lui su Twitter, ha spiegato nel dettaglio cosa è successo attraverso alcuni tweet: "Le decisioni che ha preso per i prossimi mesi della sua vita non combaciano con il mio ideale di relazione nonché di amore. Non voglio più stare con lei". Dopo aver spiegato i fatti, Daniele ha disattivato il suo account social.

Le parole di Daniele Dal Moro

Daniele Dal Moro con alcuni tweet ha annunciato la fine della sua storia con Oriana Marzoli. "Non voglio più stare con lei perché le decisioni che ha preso per i prossimi mesi della sua vita non combaciano con il mio ideale di relazione nonché di amore" ha spiegato prima di sottolineare che la loro storia già non andava a gonfie vele, "la distanza per troppo tempo non può che peggiorare le cose". L'ex gieffino ha ammesso di provare una profonda rabbia: "Sono innamorato ma non sono un cog*ione, ho 33 anni e voglio costruire qualcosa di serio. Con Oriana questa cosa non è possibile per il mio ideale di amore".

Nella notte Daniele Dal Moro ha poi risposto ai commenti delle fan, dispiaciute per la notizia. "Non esiste il giusto, lo sbagliato, il buono o il cattivo. Nella vita ognuno sceglie le sue priorità" ha spiegato. Nelle ultime ore, poi, ha disattivato il suo account Twitter.

Oriana Marzoli è partita per Ibiza

Non si conoscono le scelte precise che ha preso Oriana Marzoli per le sue vacanze, quelle che avrebbero fatto allontanare l'ormai ex fidanzato. Ma l'ex gieffina venezuelana nelle ultime ore ha documentato tra le stories di Instagram il suo viaggio verso Ibiza. Nel pomeriggio ha preso l'aereo diretto per l'isola spagnola, poi ha mostrato la sua casa confessando di essere entusiasta.