Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro litigano in diretta, lei va via: “Ti lascio tranquillo, ciao” Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli hanno litigato durante una diretta su Twitch. Ieri sera l’ex gieffina venezuelana ha sbottato contro il fidanzato che aveva giustificato la sua assenza sostenendo che “non le andasse” di comparire in video: “Non è vero, dici la verità. Odio che mi mette la macchina fotografica lì”.

A cura di Gaia Martino

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli ieri sera, durante una live su Twitch, si sono resi protagonisti di un piccolo scontro. "Sono solo, Oriana è in camera perché non voleva farla": queste sono state le parole di Dal Moro che hanno fatto sbottare l'ex gieffina venezuelana. La Marzoli ha raggiunto il fidanzato in camera e davanti alla telecamera e a migliaia di fan ha spiegato con toni nervosi la sua versione: "Non è vero, deve dire la verità".

Lo scontro tra Oriana e Daniele in diretta

Quando Daniele Dal Moro ha spiegato ai fan che ad Oriana "non andava di fare la live su Twitch", quest'ultima ha sbottato. Durante la diretta è entrata in camera e davanti alla telecamera con tono stizzito ha spiegato:

Entro solo per dirvi che non è vero che non volevo farla. Sono stanca e non mi va di stare 3 ore qui seduta. Se erano 10 minuti ok, ma non è vero che non mi andava. Ci tenevo a chiarire questa cosa.

"Non posso fare 10 minuti di live" ha replicato Daniele dal suo posto, così Oriana ha continuato:

Sai che vado a dormire presto, sai che ci tengo a dormire. Se la fai alle 5 del pomeriggio ci sta, non si può fare alle 5? C'è un orario stabilito? Oggi è domenica, la gente è a casa. 10 minuti potevo stare, ma non dire queste cose perché non è vero. Dici la verità.

La lite sarebbe scoppiata già prima che cominciasse la live. A confermare la versione la stessa Marzoli che ha sottolineato di aver preferito un'altro tipo di inquadratura per la diretta:

Odio che mi mette la macchina fotografica qua, perché è il suo profilo. Lui la vuole qua. Già mi aveva detto una cosa che mi aveva dato fastidio, era un dispetto il mio. Bastava che rimanesse tra noi però, se dici che non mi andava…Pensano che io non voglio stare qua con loro.

I due hanno poi proseguito per meno di un'ora la diretta insieme prima che Oriana Marzoli andasse via. Dopo il no categorico di Daniele riguardo l'uso di Tik Tok, l'ex gieffina ha deciso di salutare: "Ci sto provando ma non gli va di fare niente. Non è capace di dire cose carine, lo lascio qui tranquillo. Ciao".