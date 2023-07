“Avete fatto litigare Oriana e Daniele”, Micol e Nicole accusate dagli hater della rottura Nicole Murgia e Micol Incorvaia sono state accusate dagli hater di essere responsabili della rottura di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Commenti comparsi sotto i loro ultimi post, che non hanno fondamento e a cui le dirette interessate hanno voluto rispondere: “Certo, anche lo scioglimento dei ghiacciai è colpa nostra”.

A cura di Elisabetta Murina

Micol Incorvaia e Nicole Murgia nel mirino degli hater. Le due ex protagoniste del Grande Fratello Vip sono state prese di mira sui social da alcuni utenti che, sotto il loro ultimo post, le hanno attaccate per via del loro aspetto fisico e non solo. L'influencer, ora compagna di Edoardo Tavassi, e l'attrice hanno deciso di replicare.

I commenti contro Micol Incorvaia e Nicole Murgia

Sotto gli ultimi scatti delle due ex gieffine, scattati nella stessa location e pubblicati su Instagram a poco tempo di distanza, sono comparsi diversi commenti da parte di hater. L'oggetto della critica, in particolare, è stato l'aspetto fisico di Micol. "Meno filtri più realtà, ti conosciamo bene, sei stata 4mesi nella casa, neanche una doccia ti sei fatta per non farti vedere in costume. Fatti portare dal chirurgo poi pubblichi", ha scritto uno di loro.

Quanto a Nicole Murgia, il commento si è spostato dall'aspetto fisico all'accusa di aver fatto lasciare Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, che da poco hanno annunciato la rottura.

Le loro risposte agli hater

Sia Micol che Nicole hanno voluto rispondere ai commenti degli hater sotto i loro post. In particolare, la prima ha scritto: "Ma voi avete bisogno di aiuto serissimo per inventarvi follie di questo genere. Io sono allibita". La seconda invece, ha deciso di usare l'ironia per replicare all'accusa infondata che le è stata fatta di aver causato la rottura di Daniele e Oriana, annunciata da poco dal modello: "Sì certo, anche lo scioglimento dei ghiacciai è colpa nostra e non dimentichiamoci il surriscaldamento globale colpa mia e di micol".