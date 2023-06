Riavvicinamento tra Oriana e Daniele dopo la rottura, si allenano insieme nella stessa palestra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si stanno riavvicinando dopo la rottura. Stando agli indizi social, notati dai fan più attenti, i due ex gieffini si sono allenati nella stessa palestra a Verona e starebbero provando a chiarirsi. Sarà ritorno di fiamma?

A cura di Elisabetta Murina

Dopo la rottura annunciata e le continue frecciatine sui social, sembra che tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sia in corso un riavvicinamento. I due ex gieffini si sono mostrati insieme nello stesso luogo, pur senza riprendersi direttamente, ma lasciando indizi che non sono sfuggiti ai fan più attenti. Sarà un ritorno di fiamma?

Le storie insieme nella stessa palestra

Le storie condivise in queste ore sui social non lasciano dubbi ai fan più attenti della coppia, che su Twitter gridano già al ritorno di fiamma. E sono stati proprio gli "Oriele" a notare che Oriana e Daniele si trovavano nello stesso luogo, nello specifico nella stessa palestra a Verona ad allenarsi. Anche se non si mostrano mai insieme, lo sfondo delle loro storie Instagram parla chiaro: stessi dettagli, stesse attrezzature e persino stesse persone. A "incastrarli" un ragazzo con i pantaloncini rossi che passa per caso e che appare nei brevio video di entrambi. Ma quindi, sono tornati insieme? Stando ad alcune indiscrezioni che circolano sui social, starebbero provando a rimettere insieme i pezzi della loro relazione e, magari, a tornare a essere di nuovo una coppia.

Perchè Oriana e Daniele si sono lasciati

Riguardo ala rottura, sia Orina che Daniele hanno racontato ai fan su Twitter diverse versioni della storia. In una room, l'influencer venezuelana ha spiegato come sono arrivati alla decisione di non continuare la loro relazione, con lui che se ne va di casa: "Una persona che vuole stare con te non ti dice che vuole andare via dalla tua casa. E se vede che te ne stai andando, ti ferma. Le cose così non funzionano. Ma io da lì mi sono resa conto che in realtà lui non era innamorato di me". Dal canto suo, Daniele Dal Moro – in un'altra room – si è detto pronto a mettere da parte le tensioni: "Io non ho più voglia di litigare neanche con Oriana, soprattutto con Oriana. Io con Oriana sto bene…Noi quando stiamo bene, stiamo bene e non c'è niente da dire, stiamo bene sotto tutti i punti di vista. Le voglio talmente bene che non ce l'ho nemmeno con lei".