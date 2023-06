Oriana Marzoli, Giaele De Donà, Micol Incorvaia e Nicole Murgia non si sopportano? I video su Twitter Oriana Marzoli, Giaele De Donà, Micol Incorvaia e Nicole Murgia non si sopportano? Da giorni proseguono le indiscrezioni circa questa possibilità, ma alcuni video smentiscono.

Oriana Marzoli, Giaele De Donà, Micol Incorvaia e Nicole Murgia non si sopportano? Da giorni proseguono le indiscrezioni circa questa possibilità, soprattutto i vari fan delle ragazze che hanno partecipato all'ultima edizione del Grande Fratello Vip 7, stanno ravanando in questo pettegolezzo senza pietà. C'è anche chi, però, cerca di difenderle, utilizzando a prestito proprio le parole delle stesse protagoniste che già in un video avevano chiarito di volersi bene, ironizzando: "La cosa peggiore per noi è dover far finta di essere amiche".

Il rapporto tra le ex GfVip 7

Il rapporto tra Oriana Marzoli e le sue amiche sarebbe saldo, eppure se ne continua a parlare in termini non particolarmente eccezionali. Loro in un video hanno poi affermato:

Noi siamo persone false, falsissime. Avevano ragione in Casa. Non sapete quanto siamo false. Ho fatto una fatica per sopportarle. Fare finta di ridere alle loro battute, non potete capire che lavoro! La cosa peggiore è far finta di dover essere amiche.

I dubbi sulla lealtà tra Oriana Marzoli e le altre

Nonostante tutto, c'è un video che ha gettato dubbi sulla lealtà tra le ragazze protagoniste: Oriana Marzoli, Giaele De Donà, Micol Incorvaia e Nicole Murgia. In questo video, vediamo la vippona bionda sorridente e smagliante per i video e per i selfie, poi però torna seria. Questo è bastato per lanciare l'allarme, prontamente smentito da un altro video.

Il video che smentisce tutto

Poi c'è un video che però mette il punto a tutte le questioni e smentisce ogni speculazioni su questa amicizia che, proprio come si vede in basso, sembra onesta e perfetta. Infatti, su Twitter, pubblicando questo video, scrivono senza problemi: "Quelle false che si odiano. Vi serve davvero un paio di occhiali". La loro amicizia è molto forte, quindi, lo dimostra la serata che hanno passato a ballare insieme.