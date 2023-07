Daniele Dal Moro: “Mi hanno proposto il trono di Uomini e Donne in Spagna”, ma fa una gaffe Daniele Dal Moro, reduce dalla separazione da Oriana Marzoli, racconta che gli sarebbe stato proposto di partecipare alla versione spagnola di Uomini e Donne in qualità di tronista. Ma i follower gli fanno notare un’incongruenza: in Spagna, il programma non va più in onda.

A cura di Stefania Rocco

Daniele Dal Moro, reduce dalla separazione con Oriana Marzoli, ha rivelato di avere ricevuto una proposta dalla Spagna: la possibilità di partecipare a Uomini e Donne nel ruolo di tronista. Dal Moro, ex concorrente del Grande Fratello Vip, è già stato tronista. A volerlo furono Maria De Filippi e la sua redazione che gli offrirono l’opportunità di partecipare al programma. Quel percorso, tuttavia, non lo aiutò a trovare l’amore e dovette concludersi prima del previsto a causa della pandemia di Covid che costrinse Uomini e Donne, e decine di altri programmi, a fermarsi per qualche tempo. Adesso, stando al racconto di Daniele, un’altra opportunità di questo tipo sarebbe arrivata dalla Spagna.

Daniele Dal Moro poco interessato alla proposta

Nel corso di una diretta Twitch, social che ormai Dal Moro utilizza quasi quotidianamente per tenersi in contatto con quanti lo seguono, l’imprenditore veneto ha spiegato di avere ricevuto un’offerta dalla televisione iberica. “Mi era già successo qualche tempo fa! Ragazzi, mi hanno proposto il trono in Spagna! Allora, siccome non ho bei ricordi per quello che riguarda questa mansione, lasciamo perdere…comunque”, ha svelato Daniele, rendendo noto, quindi, anche il suo disinteresse di fronte a una proposta di questo tipo. Ma i suoi follower gli hanno immediatamente fatto notare la gaffe.

La versione spagnola di Uomini e Donne non esiste più

I fan più attenti hanno immediatamente fatto notare a Dal Moro che, a dispetto della proposta ricevuta, la versione iberica di Uomini e Donne è stata sospesa da tempo e che quindi il programma, in Spagna, non va più in onda. È possibile che Daniele si riferisse a una proposta ricevuta qualche anno fa e che non ha mai avuto seguito. Oppure che l’invito fatto recapitare a Dal Moro sia arrivato da una fonte non affidabile che ha spinto erroneamente l’imprenditore a credere a una reale proposta di trono.