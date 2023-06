Carolina Stramare smentisce la relazione con Antonino Spinalbese: “Gli ho chiesto di rimuovere la foto” Carolina Stramare smentisce la liaison con Antonino Spinalbese dopo la pubblicazione di uno scatto che li vede insieme al mare. La ex Miss Italia sottolinea che tra loro c’è sempre stata solo amicizia.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo la foto che avrebbe potuto confermare il flirt in atto tra Carolina Stramare e Antonino Spinalbese, l'ex Miss Italia smentisce quanto insinuato a seguito della pubblicazione dello scatto e dichiara di essere solo amica dell'ex gieffino.

La smentita di Carolina Stramare

Una storia pubblicata sul sul profilo Instagram per smentire in maniera diretta e semplice, una volta per tutte, le notizie che circolano in merito ad un ipotetico flirt tra lei e Antonino Spinalbese. Così l'ex Miss Italia spegne il chiacchiericcio, alimentato con la pubblicazione dello scatto che li vede al mare insieme, e che ha fatto fiorire le ipotesi di una possibile liaison. Lo scatto, in effetti, è durato il tempo di qualche minuto, abbastanza perché potesse circolare e diventare conferma di una cosa che, in realtà, non è mai stata nemmeno velatamente confermata da nessuno dei diretti interessati. Stramare, quindi, scrive:

Io e Anto siamo SOLO amici, con amici in comune!! Gli ho chiesto di rimuovere la foto perché ho sempre e solo letto notizie false sul nostro rapporto e non vivendo di questi gossip, se posso, cerco di evitarli.

Il rapporto tra Carolina Stramare e Antonino Spinalbese

Le ipotesi su una possibile frequentazione tra i due si avvicendano già da mesi, a seguito anche di alcuni momenti immortalati dai paparazzi e comparsi anche sul sito Whoopsie. Nel tempo, vari sono stati gli indizi che avrebbero potuto avvalorare l'ipotesi di una liasion, come il trovarsi nello stesso ristorante milanese. Nel frattempo, i fan del Grande Fratello Vip speravano che tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese potesse scoppiare una passione mai consumata nella casa, ma anche questo non si è mai verificato e gli scatti con la Stramare avevano fatto accantonare la possibilità che potesse accadere. Da parte dell'ex compagno di Belen Rodriguez, d'altro canto, non c'è stato nessun chiarimento in merito al suo rapporto con l'ex Miss.