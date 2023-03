Antonino Spinalbese beccato con Carolina Stramare, Ginevra Lamborghini: “Non ho bisogno di un uomo” Dopo lo scambio di like sospetto degli ultimi giorni, Antonino Spinalbese è stato fotografato insieme alla ex Miss Italia Carolina Stramare. E Ginevra Lamborghini, dalla quale si sarebbe allontanato, scrive: “Non ho bisogno di un uomo”.

A cura di Stefania Rocco

Antonino Spinalbese e Carolina Stramare sono stati sorpresi insieme a Milano. Dopo lo scambio di like sospetto degli ultimi giorni – i due si sarebbero conosciuti durante la recente settimana della moda e hanno cominciato a seguirsi su Instagram solo da qualche giorno – sono stati i fotografi di Whoopsee a documentare l’incontro. Dopo una serata trascorsa all’interno del Beefbar di Milano insieme a un amico, Antonino è stato raggiunto da Carolina, ex Miss Italia attualmente in video con Pechino Express. Dopo un drink, è stata Stramare a riaccompagnare a casa Antonino. In una delle foto che testimoniano l’incontro, i due si abbracciano, una posa che suggerisce una certa intimità.

La reazione di Ginevra Lamborghini: “Non ho bisogno di un uomo”

A pochi minuti dal post pubblicato da Whoopsee su Instagram per documentare l’incontro tra Antonino e Carolina, Ginevra Lamborghini ha postato sul suo profilo una story che non sembrerebbe essere casuale. Si tratta della canzone “I don’t need a man” delle Pussycat Dolls. “Non ho bisogno di un uomo”, dichiara Ginevra, curiosamente proprio mentre sul web cominciavano a circolare le foto di Spinalbese insieme alla modella.

Il rapporto di Antonino e Ginevra dopo il Gf Vip

Antonino e Ginevra, dopo un interessante inizio di conoscenza nella Casa del GF Vip, si erano ritrovati di recente. Spinalbese, ammettendo il suo interesse nei confronti della sorella di Elettra Lamborghini, l’aveva baciata di fronte alle telecamere subito dopo avere lasciato la Casa di Cinecittà. Ma questa conoscenza, è ormai evidente, si sarebbe già arenata. Del resto, nessuno dei due aveva parlato pubblicamente di sentimenti. Fino a oggi, anche nelle dichiarazioni rese all’esterno, sia Antonino che Ginevra avevano mostrato di voler procedere con cautela. “L’importante è che nessuno si faccia male”, aveva spiegato l’ex compagno di Belén Rodriguez. Ma a giudicare dalla reazione della sorella di Elettra Lamborghini, qualcosa potrebbe non essere andato per il verso giusto.