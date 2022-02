Carolina Stramare, le foto di ieri e oggi: com’è cambiata l’ex Miss Italia Carolina Stramare sarebbe la nuova fiamma dell’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic ed è per questo che negli ultimi tempi si parla molto di lei. In quanti ricordano com’era agli esordi a Miss Italia? Ecco le foto che mostrano la trasformazione.

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate Carolina Stramare, la modella che si è aggiudicata il titolo di Miss Italia nel 2019? Negli ultimi tempi si parla molto di lei a causa della sua vita sentimentale: sarebbe infatti la nuova fiamma dell'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic. I due si sarebbero conosciuti quando il calciatore era alla Fiorentina e, una volta che quest'ultimo è sbarcato a Torino, la storia sarebbe continuata. Oggi siamo abituati a vedere l'ex Miss meravigliosa ed elegante sia sul palco che sui social ma com'era agli esordi? Ecco le foto che mostrano la trasformazione dal debutto a oggi.

Carolina Stramare, la trasformazione dagli esordi a Miss Italia

Era il 2019 quando Carolina Stramare ha ottenuto il titolo di Miss Lombardia, riconoscimento che le ha permesso di accedere direttamente alla finale di Miss Italia 2019, raggiungendo poi il primo gradino del podio. Da quel momento in poi è apparsa spesso in tv e in servizi fotografici fashion, distinguendosi sempre per fascino e bellezza. Capelli lunghi e mori, profondissimi occhi azzurri, corpo da urlo: di fronte tanto splendore non sorprende che la modella sia diventata reginetta di splendore. Col passare degli anni, però, è un tantino cambiata e il motivo è molto semplice: è cresciuta, basti pensare al fatto che ai tempi di Miss Italia aveva appena 20 anni.

Carolina Stramare nel 2018

L'evoluzione di stile di Carolina Stramare

Dai tempi di Miss Italia a oggi Carolina Stramare ha anche rivoluzionato il suo stile. Sebbene sia rimasta sempre fedele ai capelli extra lunghi e scuri, ha modificato leggermente il modo di vestire. Agli esordi non esitava a lasciarsi immortalare in abiti casual, dai jeans alle felpe sportive, completando il tutto con delle comode sneakers.

Carolina Stramare dopo Miss Italia

Oggi è decisamente più sofisticata, non rinuncia mai ai tacchi a spillo e ama osare tra abiti bustier, scollature e trasparenze sensuali. Ama gli accessori griffati, dalle borse Saint Laurent agli stivali Givenchy, e punta su make-up semplici ma che mettono in risalto lo sguardo. Insomma, Carolina è cresciuta ed è diventata una donna glamour e di classe.