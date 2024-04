Carla Bruni da giovane, le foto dell’ex première dame ieri e oggi: com’è cambiata la top model

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Carla Bruni è stata una delle top model degli anni '90 più amate e seguite al mondo e ancora oggi a 56 anni non ha perso la bellezza e il fascino che da sempre la contraddistinguono. Ha debuttato in passerella a poco più di 20 anni e da allora non ha mai smesso di essere considerata icona di splendore e di stile a livello internazionale. Certo, col passare del tempo il suo aspetto è un tantino cambiato, ma ha mantenuto intatti i suoi tratti distintivi, dai penetranti occhi azzurri ai capelli lunghi e fluenti, fino ad arrivare al sorriso smagliante. Come ha fatto a rimanere tanto meravigliosa nonostante l'avanzare dell'età? Si è sempre presa cura della sua bellezza, anche con qualche ritocco estetico.

Carla Bruni da giovane, le foto delle sfilate in passerella

Carla Bruni è nata a Torino nel 1967 ma fin dall'infanzia ha vissuto in Francia, tanto che ad oggi si definisce più francese che italiana. Ha fatto le scuole private in Svizzera e poi si è iscritta alla facoltà di Architettura alla Sorbona ma a 19 anni ha deciso di abbandonare gli studi.

Carla Bruni in passerella negli anni '90

È stato proprio in quel momento che, notata per la sua incredibile bellezza dagli stilisti più famosi al mondo, da Gianni Versace a Karl Lagerfeld, ha debuttato nella moda nel 1987 e da allora non ha mai smesso di avere successo. A soli 30 anni, però, ha deciso di abbandonare il fashion system per dedicarsi alla musica come cantatutrice, ottenendo un incredibile seguito anche in questo settore.

Carla Bruni da giovane

Da modella a première dame: com'è cambiata negli anni

La svolta nella carriera di Carla Bruni è arrivata il 16 dicembre 2007, giorno in cui la stampa francese ha reso pubblica la sua relazione con il Presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy, che da poco si era separato dalla moglie Cécilia Attias.

Carla Bruni nel 2007

Il matrimonio tra i due è andato in scena il 2 febbraio 2008 al Palazzo dell'Eliseo con una breve cerimonia civile e da allora i due sono apparsi spesso in pubblico fianco a fianco. Sebbene un tantino più matura rispetto agli anni nella moda, Carla Bruni ha mantenuto intatta la sua bellezza. Gambe lunghe e snelle, silhouette mozzafiato e viso angelico: ancora oggi l'ex première dame è un'indiscussa icona di splendore.

Con Nicolas Sarkozy nel 2011

Cosa si è rifatta Carla Bruni

Carla Bruni stata tra gli ospiti speciali della prima puntata di Belve, dove, elegantissima in pantaloni neri e camicia, si è lasciata intervistata dalla conduttrice Francesca Fagnani. Ha parlato del suo rapporto con la chirurgia estetica, spiegando di non poter far nulla per fermare il tempo, anche se a volte prova non poco dispiacere quando osserva la sua pelle.

Carla Bruni oggi

Le sue parole sulla questione sono state: "Fin da giovanissima faccio molte cure. Faccio delle cure a base di cellule staminali (stem cells) e sento che aiutano la mia pelle. Poi faccio un sacco di trattamenti con laser, peeling ma non faccio molte punture perché il viso tende a riempirsi e andare giù e si vede. Il botox ad esempio liscia la fronte ma dopo un po’ trovo che dia una faccia un po’ strana. Talvolta l’ho fatto ma non lo faccio sempre". Qual è il ritocco a cui dice categoricamente no? Il filler alla bocca.