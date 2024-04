Carla Bruni e Nicolas Sarkozy stanno insieme da 16 anni: le tappe della storia d’amore

video suggerito

Il 2 febbraio scorso Carla Bruni e Nicolas Sarkozy hanno festeggiato 16 anni di matrimonio. I due si sono sposati nel 2008, dopo appena tre mesi di fidanzamento. "Quando ho incontrato Nicolas ero decisa a non sposarmi mai. Volevo rimanere libera per fare le mie cose, scrivere, cantare – raccontava Bruni intervistata da Grazia del 2017 – Avevo già un figlio. Nicolas ha ribaltato le mie certezze. Mi ha fatto sentire protetta, come nell’infanzia". Nel 2011 la coppia ha avuto una figlia, Giulia. Carla Bruni ha sempre sostenuto Nicolas Sarkozy – condannato per un finanziamento illecito nella campagna elettorale – tanto che a dicembre 2020, in una foto pubblicata sul suo profilo Instagram, scriveva: "Io appoggio mio marito".

L’inizio della storia d’amore tra Carla Bruni e Nicolas Sarkozy

Carla Bruni e Nicolas Sarkozy erano entrambi single quando si incontrarono in occasione di una cena tenuta dal pubblicitario francese Jacques Séguéla. Era novembre del 2007, Bruni aveva appena divorziato dal filosofo Raphaël Enthoven (da cui aveva avuto il suo primogenito Aurélien), Sarkozy, invece, aveva appena concluso la relazione con Cecilia Attias. "È stato un colpo di fulmine ed è stato pazzesco, perché non mi lo sarei mai aspettata alla mia età, a 40 anni di innamorarmi come una ragazzina" rivelava Bruni, intervistata da Naomi Campbell.

Il matrimonio e la nascita della figlia Giulia

Le nozze tra Carla Bruni e Nicolas Sarkozy sono state celebrate il 2 febbraio del 2008 all'Eliseo, una cerimonia semplice che ha visto la partecipazione di pochi invitati. Tre anni dopo, il 19 ottobre 2011, nasceva Giulia, seconda figlia di Bruni. Sarkozy, invece, aveva altri tre figli maschi, nati dai precedenti matrimoni.

Il sostegno di Carla Bruni al marito dopo la condanna

"Sono orgogliosa di te, amore mio. Ammiro il tuo coraggio, il tuo comportamento, il tuo ergerti da solo contro tutti, a fronteggiare torrenti di spazzatura" scriveva così Carla Bruni dopo che la condanna di Nicolas Sarkozy era stata resa pubblica. In un'intervista rilasciata a Vanity Fair Spagna del 2021, l'ex modella e cantante continuava a sottolineare quanto fosse importante per lei sostenerlo, rimanendo ben lontana dalla politica.

"Mi attrae il suo pudore, il suo non mettersi mai nella posizione di chi cerca compassione. L’ho visto triste quando è mancata sua madre, altrimenti nasconde una fragilità e una sensibilità che pure esistono. Lo trovo commovente. Ed è questo quel che mi ha convinta a sposarlo" diceva Carla Bruni a proposito di suo marito, in un'intervista al Corriere della Sera, confessando di aver esitato un po' prima di dirgli il fatidico sì nonostante fosse "innamorata pazza" di lui.