Carla Bruni in camicia bianca conquista Belve con l'eleganza della semplicità Non servono abiti sfarzosi quando si è Carla Bruni, che si è confessata a Francesca Fagnani con una mise raffinata ma essenziale. L'ex premier dame di Francia ha scelto un outfit elegante composto da una camicia bianca e un paio di pantaloni neri.

A cura di Annachiara Gaggino

Carla Bruni e Francesca Fagnani nella puntata di Belve

Carla Bruni si confessa a Francesca Fagnani nella puntata di debutto della nuova stagione di Bleve. L'ex premier dame di Francia ha raccontato del difficile rapporto con la sorella e ha ammesso una dipendenza per l'alcol. "Quando bevo non mi ricordo più niente", ha confidato alla conduttrice di Rai 2. Un segreto che, però, non ha leso la sua immagine di donna impeccabile, chic ed elegante, sempre perfetta.

Carla Bruni e Francesca Fagnani nella puntata di Belve

Nello studio di Francesca Fagnani si è lasciata andare ai ricordi sfoggiando un look sobrio e sofisticato che incarna molto di più il suo ruolo di oggi, quello di donna dell'alta società francese, di quello che l'ha resa celebre: la top model femme fatale che ha sedotto uomini come Paul McCartney e Mick Jagger. "Non li ho visti cadere", risponde in maniera ironica alla conduttrice che le fa notare in quanti le siano cascati ai piedi. Il tempo non ha scalfito i suoi lineamenti perfetti e aristocratici, che conserva con qualche trattamento, ma niente chirurgia.

La camicia bianca di Carla Bruni

Nessun abito eccentrico o troppo azzardato per l'ex modella che sceglie una mise semplice: camicia bianca e pantaloni neri. D'altronde, non era necessario nulla di sfarzoso per esaltare la bellezza di Carla Bruni, che risulterebbe sofisticata con qualunque abito. La camicia morbida è lasciata sbottonata fino a metà, in una scollatura profonda che comunque non mostra mai troppo, il capo è abbinato a un paio di pantaloni a gamba dritta, vita alta, arricchiti da una cintura sottile. A completare l'outfit un paio di tacchi a stiletto neri. I capelli erano acconciati con una morbida piega mossa mentre il trucco è stato lasciato estremamente naturale, in linea con tutta la mise dell'ex premier dame.

