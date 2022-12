Carla Bruni senza trucco: i selfie al naturale sono un inno alla bellezza senza età Sempre più star hanno iniziato a mostrarsi senza make up sui social, celebrando la bellezza naturale:

A cura di Beatrice Manca

Da simbolo del glamour degli anni Novanta a icona di age-positivity. La top model Carla Bruni, 55 anni, non ha alcuna intenzione di lasciare il mondo della moda e infatti sfila ancora: quest'anno ci ha anche regalato una memorabile reunion con Naomi Campbell. Fuori dal set e dalle passerelle, però, ama mostrarsi al naturale, senza coprire o cammuffare i segni dell'età.

I selfie no make up di Carla Bruni

Carla Bruni è molto attiva sui social, dove condivide look del passato e instantanee di vita quotidiana. Nei momenti di relax non esita a fotografarsi al naturale, senza trucco e con i capelli effetto spettinato: un'ode alla semplicità e all'amore verso se stessi. In una recente intervista ha detto di faticare per tenersi in forma, ma di non essere ossessionata dalla bellezza né dall'idea di invecchiare. Di recente lo ha dimostrato condividendo dei selfie in aeroporto, dopo una levataccia per prendere un aereo, con un panettone (in pieno spirito natalizio) e perfino a letto con l'influenza!

Carla Bruni senza trucco su Instagram

Perché le celebrità hanno iniziato a mostrarsi senza trucco sui social

Carla Bruni non è l'unica star ambasciatrice del movimento no make up. Sempre più star, da Elodie a Blake Lively, hanno iniziato a condividere le proprie foto senza ritocchi né trucco. L'elenco delle star è lungo e anche le top model ne fanno parte, come dimostra Carla Bruni. Scatti che mostrano tutta la bellezza della naturalezza, piccole imperfezioni incluse, in risposta alla pressione sociale delle immagini sempre patinate che vediamo su Instagram. La perfezione non esiste e queste foto mandano un messaggio potente: le rughe, i capelli bianchi, i segni sulla pelle fanno parte di noi. È ora di indossarli con orgoglio, proprio come farebbe una top model.