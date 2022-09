Carla Bruni e Naomi Campbell sfilano insieme: la reunion iconica alle sfilate di Milano La terza giornata di sfilate milanesi si apre con Tod’s: Naomi Campbell e Carla Bruni chiudono lo show con i look gemelli.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Primavera/Estate 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le top model sono tornate. Anzi, forse non se ne sono mai andate. Carla Bruni e Naomi Campbell sono tornate alla Milano Fashion Week in una storica reunion che ci riporta agli anni Novanta, quando erano le muse di Gianni Versace e il mondo della moda sembrava più dorato e scintillante che mai. Le due icone della moda hanno sfilato insieme, fianco a fianco, per Tod's, aprendo la terza giornata di sfilate della Milano Fashion Week con un'immagine da antologia.

La sfilata Primavera/Estate 2023 di Tod's

Lo show di Tod's ha inaugurato la giornata di venerdì 23 settembre con una sfilata che torna alle origini del brand: linee pulite, essenziali, che celebrano l'eleganza di icone senza tempo. Lo stilista Walter Chiapponi ha disegnato la collezione Primavera/Estate 2023 pensando alle sue personali icone di stile: Carolyn Bessette, lady Diana, Monica Vitti. Per l'occasione è volata a Milano anche Carla Bruni, leggenda delle passerelle. La modella italiana naturalizzata francese oggi ha 54 anni ma non ha mai abbandonato del tutto la moda. Per Tod's ha sfilato con un trench in un sofisticato color sabbia, coordinato alla borsa.

Carla Bruni sfila per Tod’s

Naomi Campbell e Carla Bruni in passerella insieme

Ma non era l'unica leggenda delle passerelle presente: in chiusura dello show l'ha raggiunta Naomi Campbell, ex collega e amica. La Venere Nera ha già sfilato per Boss e non è escluso che la vedremo di nuovo in passerella durante il weekend. Insieme hanno vissuto l'epoca d'oro delle top model e hanno calcato le passerelle più ambite negli anni Novanta.

Carla Bruni e Naomi Campbell alla sfilata Tod’s

Oggi tornano a sfilare insieme con look gemelli: due trench beige, simbolo assoluto di eleganza e femminilità. Le leggendarie top model degli anni Novanta continuano ad avere un ruolo di primo piano nella moda: solo pochi giorni fa Linda Evangelista è apparsa alla Settimana della Moda di New York per Fendi. Omaggio o nostalgia di una stagione irripetibile, più spensierata e ottimista?