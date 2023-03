Antonino Spinalbese volta pagina, c’entra Ginevra Lamborghini: “Valuto chi avere al fianco” “Volto pagina”, scrive Antonino Spinalbese su Instagram dopo le voci su un allontanamento da Ginevra Lamborghini. E quando gli chiedono di essere meno criptico, replica: “Valuto chi avere al fianco”.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sembrerebbe ormai archiviata la relazione – mai cominciata, a dire il vero, tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. Dopo le foto dell’ex compagno di Belén Rodrioguiez con Carolina Stramare e la reazione, a mezzo social, della sorella di Ginevra Lamborghini, i rapporti tra i due si sarebbero raffreddati. Tanto che poche ore fa, nella didascalia di uno scatto postato sul suo profilo, Spinalbese ha scritto: “Volto pagina”.

La critica ad Antonino Spoinalbese: "Comunicazione criptica e incomprensibile”

Tra i commenti comparsi sotto il post pubblicato da Antonino è spiccato quello del giornalista Giuseppe Scuccimarri che ne ha approfittato per invitare Spinalbese a virare verso uno stile di comunicazione maggiormente comprensibile: “Voltato pagina da che? Dall’essere considerato un seduttore? Dal Grande Fratello Vip? Da uno stile di vita? Caro Anto comincerei dal voltare pagina da questa comunicazione criptica ed incomprensibile. Creare hype poco si addice a chi in casa si è contraddistinto per schiettezza e personalità. La differenza tra essere uomo e essere personaggio è fondamentale, sarebbe il caso di dimostrare ancora una volta di essere uomo”.

Antonino dopo critiche: “Non dimostrerò così se sono uomo o no”

Come raramente accade, Spinalbese ha deciso di rispondere a quel commento. Tra le righe, la risposta a chi continua a chiedergli il motivo dell’allontanamento da Ginevra Lamborghini: “Io la ringrazio tanto per questo appunto che mi ha lasciato. Ci tengo solo a dirle che non mi metterò mai qui a dimostrare se sono o non sono uomo ma solamente nel dirle che nella vita purtroppo accadono cose per la quale ognuno di noi valuta se e chi avere al proprio fianco, avendo una testa pensante mi comporto di conseguenza sperando di trovare sempre la mia felicità e non certo la felicità degli altri. Le auguro una meravigliosa serata”.