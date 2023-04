Carolina Stramare al ristorante, nello stesso posto c’è Antonino Spinalbese: nuove ipotesi sul flirt Carolina Stramare si tagga all’interno di un ristorante a Milano. Nello stesso luogo e nello stesso momento c’è anche Antonino Spinalbese, ex del GF Vip con il quale la modella starebbe vivendo un flirt.

A cura di Stefania Rocco

Carolina Stramare e Antonino Spinalbese starebbero continuando a frequentarsi. Lo dimostrano gli ultimi contenuti postati su Instagram dalla ex Miss Italia e dall’imprenditore, padre di Luna Marì, secondogenita di Belén Rodriguez. Dopo le prime foto in cui venivano beccati insieme, Carolina e Antonino sembrerebbero non avere intenzione di nascondersi. Se così fosse, difficilmente si sarebbero geolocalizzati nello stesso luogo, nello stesso momento.

Carolina Stramare e Antonino Spinalbese insieme a Milano

Il ristorante all’interno del quale Carolina e Antonino sarebbero insieme si trova a Milano. È stato Spinalbese il primo a postare qualche Instagram story che ha reso nota la sua presenza nel locale in questione. Poco dopo, un set di fotografie pubblicate da Carolina ha confermato che si trovava nello stesso luogo. Tra i due, dunque, la conoscenza starebbe proseguendo.

La Instagram story di Antonino Spinalbese

La foto postata da Carolina Stramare dal ristorante in cui, nello stesso momento, si trova anche Antonino Spinalbese

Il silenzio di Antonino Spinalbese su Carolina Stramare

Antonino Spinalbese non ha commentato le indiscrezioni a proposito della presunta relazione in corso con Carolina Stramare. Il silenzio dell’ex hair stylist arriva dopo mesi di Grande Fratello Vip, reality show condotto da Alfonso Signorini che lo ha portato a mettere in piazza la sua vita privata. Solo nella Casa di Cinecittà, Antonino ha vissuto più di un flirt. Il primo è stato quello con Oriana Marzoli, conclusosi bruscamente. Successivamente, Spinalbese si è avvicinato a Giaele De Donà con la quale, però, il flirt non si è mai consumato. Le cose sarebbero andate diversamente con Ginevra Lamborghini con la quale Antonino ha vissuto una breve relazione interrottasi proprio nello stesso periodo in cui sarebbe cominciata la sua conoscenza con l’ex Miss Italia.