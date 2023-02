Scontro al GF tra Oriana e Antonino, lui davanti a Daniele: “Perché non racconti la nostra storia?” Nella casa del GF VIP, dopo la puntata, Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli hanno litigato per le nomination. L’hair stylist crede che la sua inquilina sia falsa e bugiarda, l’ha provocata: “Perché non racconti la nostra storia? A te conviene se cambio pagina”.

Dopo la puntata del GF VIP ieri sera si è scatenata una lite tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. In cucina, mentre l'hair stylist commentava con Daniele Dal Moro la nomination di Oriana e Andrea, ammettendo di non comprenderne le ragioni, ha accusato la Marzoli di essere falsa e di giocare per strategia: "Antonella viene giudicata da cinque mesi, lei non viene mai giudicata per il modo in cui gioca. Mi sono venuti a dire che Oriana è la più vera della Casa. Ma stiamo scherzando?". La concorrente spagnola è intervenuta nel dibattito: "Se parli di me, te lo spiego io", "Se parlo di te non vuol dire che io debba parlare con te", la replica che ha scatenato il litigio.

Lo scontro tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli

I toni di Antonino e Oriana nella cucina del GF VIP, nella notte, si sono alzati particolarmente. L'hair stylist ha accusato la sua inquilina con la quale ha avuto un breve flirt mesi fa di essere falsa e bugiarda, "Essere la preferita del pubblico non implica che tu sia vera", le sue parole. "Non parlare più di me, ti prego" ha urlato la Marzoli, "Ma chi ti conosce?", la replica di Spinalbese. "Io non sono come te, non tutti dobbiamo fare come te. Non ho nessun problema a dire la mia, io non sono bugiarda" ha continuato Oriana Marzoli prima che i due iniziassero a scambiarsi provocazioni.

"Racconta la nostra storia d'amore, perché non la spieghi?"

"E allora racconta la nostra storia d'amore, voglio che la spieghi, perché non lo fai?": le parole provocatorie di Antonino Spinalbese, pronunciate davanti a Daniele Dal Moro, hanno fatto scoppiare la Marzoli. "Amore puoi cambiare pagina?", la replica. "E perché ti conviene a te", ha continuato l'hair stylist. "Ma se siamo stati anche amici", le parole di Oriana. "Tu fai ridere, non sei vera" ha concluso il VIP, "Sono contenta allora di far ridere la gente" la replica che ha frenato la discussione.