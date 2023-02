Grande Fratello Vip, nessun eliminato: nominati Nikita, Sarah, Antonino, Andrea, Daniele e Murgia Quando mancano poco più di quaranta giorni alla fine di questa lunghissima edizione del GF Vip, il gruppo all’interno della casa sembra sempre più definito nelle sue dinamiche. Sei i nominati di questa puntata: Nikita, Sarah, Antonino, Andrea, Daniele e Murgia.

A cura di Andrea Parrella

È andata in onda il 16 febbraio una nuova puntata del GF Vip, tornato definitivamente al doppio appuntamento settimanale. Quando mancano poco più di quaranta giorni alla fine di questa lunghissima edizione del reality, il gruppo all'interno della casa sembra sempre più definito nella sua composizione. Sei i nominati di questa puntata: Nikita, Sarah, Antonino, Andrea, Daniele e Murgia

Nessun eliminato nella puntata di giovedì 16 febbraio 2023

Per questa serata non ci sono stati eliminati, ma solo le nomination che determiranno, tramite il televoto, l'eliminazione della prossima settimana. Una puntata ricca di interessanti risvolti su alcune delle vicende che catalizzano attenzione all'interno della casa da alcune settimane, relative in particolare a Giaele, a Daniele e Martina, Oriana, Antonella ed Edoardo.

Chi sono i concorrenti in nomination

Prima di dare li via alle nomination, Alfonso Signorini ha come sempre annunciato i nomi delle persone immuni di questa puntata. Primo ad essere annunciato è Edoardo Donnamaria, l'immune della casa a sorpresa. Stessa condizione anche per Edoardo Tavassi e Micol. L'immune di Sonia Bruganelli è, manco a dirlo, Antonella, mentre Orietta Berti conferma la sua preferenza per Luca Onestini. Si passa quindi alle nomination palesi, con Nikita che nomina Murgia, Antonino decide di nominare Sarah. Alberto sceglie invece di nominare Daniele. Giaele nomina invece Sarah, mentre Daniele nomina Nicole Murgia. Milena Miconi nomina Antonino, mentre Nicole Murgia nomina Sarah, così come Andrea, che a sua volta viene nominato da Sara.

Nomination in confessionale

Si passa quindi alle nomination nascoste, con Oriana che annuncia: "Ho sentito già due volte dire "mi spiace ma ti nomino" ad Andrea. Ecco, questa volta mi dispiace ma sono io a nominare lui". Tocca poi ad Antonella: "Mi sento di nominare un ragazzo, che per me è stato un po' incoerente, che ha trattato male una persona a me vicina, Martina. Si tratta naturalmente di Daniele, non perché abbia fatto qualcosa a me". Tavassi: "In mezzo a questo gruppo Sara è la sola con cui io non parli mai". Onestini: "Io nomino Antonino, non rubo tempo". Micol: "Nomino Sara, mi spiace dopo la batosta appena presa da Attilio, ma sto andando ad esclusione". Donnamaria: "Nomino Antonino perché sono innamorato di lui e in realtà mi piace".