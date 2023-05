“Luna Marì non è figlia di Belén”: Antonino Spinalbese risponde all’assurda teoria sugli ovociti Antonino Spinalbese replica ironico all’assurda teoria che da mesi circola sui social a proposito di Luna Marì, la figlia avuta da Belén Rodriguez. “Non è figlia di Belen, che è nata maschio”, la surreale argomentazione alla base dei numerosi video con le foto a confronto.

A cura di Stefania Rocco

Sono mesi che Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese sono stati presi di mira da un gruppo di followers creduloni, trascinati dall’assurda teoria – diventata virale sui social secondo la quale la piccola Luna Marì non sarebbe figlia biologica di nessuno dei due. Una sciocchezza evidentemente, alla quale nessuno dei diretti interessati ha mai replicato nonostante la presenza in rete di centinaia di video carichi delle più irragionevoli teorie cospirazioniste, video con cui Belén e Antonino sono stati bersagliati con migliaia di tag sui social. Per la prima volta, è l’ex concorrente del Grande Fratello Vip a commentare ironico l’assurda teoria che lo riguarda.

Che cosa ha detto Antonino Spinalbese

Antonino, preso nuovamente di mira su Instagram con un commento che lo invitava a “dire la verità”, ha deciso per la prima volta di replicare. Lo ha fatto con una buona dose di ironia, rifiutandosi anche solo di prendere in considerazione di fornire una risposta semiseria di fronte a quella che è evidentemente una sciocchezza. “Spinalbese, avete fatto un bel investimento comprando i ovociti di Tatiana asportati ilegalmente nei ospedale it”, si legge nello sgrammaticato commento che poi prosegue elencando circostanze via via sempre più fantasiose, “Solo grazie a questi ovociti sei diventato famoso. La bambina sarà restituita alla vera madre biologica. Un bel investimento con un guadagno sicuro. Una piccola schiava indifesa gratis che avi mantenere. Basta sfruttarla nei social”. “Signora”, ha replicato paziente Spinalbese, “non so nemmeno fare la spesa online, mi metto ad acquistare ‘ i ovociti di Tatiana’?”.

Le parole di Stefano De Martino su Luna Marì

L’unico potenziale conflitto di interessi – questa volta reale, a differenza della teoria sugli ovociti – a proposito di Luna Marì è stato spazzato via solo qualche giorno fa da Stefano De Martino, marito di Belén Rodriguez che con la figlia di Antonino Spinalbese condivide gran parte del suo tempo. “Per lei sono uno zio, uno di famiglia. Mi chiama Tetè, ancora non riesce a dire Stefano. Luna un padre ce l'ha, non ho mai pensato di sostituirlo”, ha chiarito il conduttore Rai, sgombrando il campo da fastidiose illazioni.