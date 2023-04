Antonino Spinalbese a spasso con Luna Marì, tutto tace sul flirt con Carolina Stramare Antonino Spinalbese si concede del tempo da trascorrere con la sua piccola Luna Marì. Papà e figlia sono stati beccati per le strade di Milano, dove passeggiavano diretti alla macchina che li avrebbe riportati a casa. Intanto, tutto tace sul flirt con Carolina Stramare.

A cura di Ilaria Costabile

Antonino Spinalbese cammina per le strade di Milano tenendo per mano la sua piccola Luna Marì. L'ex gieffino è tornato a vestire i panni del papà premuroso, pronto a tutto pur di proteggere la sua bambina, accompagnandola nel mondo. Padre e figlia vengono immortalati poco prima di entrare in macchina, diretti verso casa, dove tra l'altro soggiornerebbe anche un ex concorrente del reality con cui l'hair stylist avrebbe legato particolarmente, ovvero Andrea Maestrelli. Intanto, del presunto flirt con Carolina Stramare, non c'è traccia e nulla che l'imprenditore di La Spezia si sia lasciato sfuggire a riguardo.

Antonino Spinalbese con Luna Marì

Prima con la manina stretta in quella del papà che cammina spavaldo attento a non perdere la sua bimba di vista, poi Luna Marì chiede di essere presa in braccio e così Antonino Spinalbese soddisfa tutte le richieste di sua figlia che trascorre in sua compagnia quanto più tempo è possibile, dividendosi tra la sua mamma, Belèn, e il suo papà. Eccoli, poi, entrare in macchina, accompagnati per tutta la passeggiata dal bodyguard e autista, ormai anche amico dell'ex gieffino, che spesse volte vigila sui due, quando sono in giro.

Il presunto flirt con Carolina Stramare

Nel frattempo, pare che nella casa milanese di Antonino, ci sia anche un altro concorrente del Grande Fratello Vip 7, ovvero Andrea Maestrelli. I due avevano legato così tanto durante il reality, da promettersi di coltivare la loro amicizia anche una volta finito lo show e, in effetti, così hanno fatto. Intanto, tutto tace sul fronte sentimentale e dopo l'addio definitivo a Ginevra Lamborghini, pare che l'hair stylist, ora titolare di un'agenzia dedicata ai personaggi dello spettacolo, stia frequentando Carolina Stramare. L'ex Miss Italia, solo una settimana fa, si trovava in un locale milanese dove c'era anche Spinalbese, coincidenza che si presenta a qualche giorno di distanza da una prima paparazzata dei due pubblicata da Whoopsee. I due, secondo il settimanale Chi, sebbene non abbiano ufficializzato una frequentazione, si starebbero vedendo assiduamente.