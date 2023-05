Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, “storia mediatica”: perché non si sentono più dopo il GF Il settimanale Chi svela perché è finita tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini: “Lui ha capito che sarebbe stata solo una storia mediatica”. Oggi l’ex gieffino, imprenditore e hair stylist, frequenta Carolina Stramare: “Chissà se durerà”.

A cura di Gaia Martino

Il settimanale Chi ha dedicato due pagine a Antonino Spinalbese, ex concorrente del Grande Fratello Vip e papà a tempo pieno. I fotografi lo hanno paparazzato durante una passeggiata con Luna Marì e l'amico Andrea Maestrelli, conosciuto nella casa di Cinecittà, per le strade di Milano. Nel raccontare l'ultimo anno dell'hair stylist e imprenditore, il settimanale non poteva non fare riferimento al flirt con Ginevra Lamborghini. La loro storia è terminata ancora prima di cominciare, ma nessuno dei due ha mai chiarito i motivi del loro allontanamento: "Lui ha capito che era una storia mediatica".

Foto dal settimanale Chi

Perché è finita tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini

Già a marzo Ginevra Lamborghini intervistata da Casa Chi raccontava che con Antonino Spinalbese le cose non erano andate come immaginato durante l'avventura al GF VIP: "Forse doveva andare così, non ci sentiamo più, io ho la mia vita e lui la sua", le parole della cantante. Ad aggiungere dettagli sulla storia a lungo chiacchierata nell'ultima stagione televisiva del reality è il settimanale Chi che nel parlare di Spinalbese, ha raccontato che la relazione è sfumata perché soltanto "mediatica". Sarebbe stato Antonino a capirlo subito, e così, dopo le voci del loro allontanamento, sono spuntate fuori quelle che lo vedono vicino a Carolina Stramare.

Il flirt con Carolina Stramare e l'amicizia con Andrea Maestrelli

Antonino Spinalbese starebbe ora frequentando Carolina Stramare, secondo gli indizi e le ipotesi circolate nelle ultime settimane. Il settimanale dà per certo il flirt aggiungendo: "Chissà se durerà". Intanto il cuore dell'imprenditore e hair stylist è occupato dall'amore per la figlia Luna Marì, per la famiglia e per gli amici. La sua amicizia con Andrea Maestrelli si fa sempre più solida, "Antonino si rivede in lui" avendo entrambi perso il padre.