George Ciupilan: “Dopo il Gf Vip, vorrei fare cinema. Ginevra Lamborghini? Bella e interessante” A Fanpage.it, George Ciupilan ha raccontato la sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip 7, arrivata a 20 anni e dopo due programmi tv (La Caserma e Il Collegio). Poi ha chiarito le voci sul presunto flirt con Ginevra Lamborghini: “Bella e interessante”.

A cura di Elisabetta Murina

Educato e pacato, ma anche estroverso e con tanta voglia di provare nuove sfide. George Ciupilan, 20 anni, dopo il Grande Fratello Vip 7 è pronto a mettersi in gioco: mentre continua a raccontarsi social, dove conta quasi mezzo milione di follower, si sta avvicinando al mondo del cinema e della recitazione.

In passato allievo de Il Collegio e aspirante soldato de La Caserma, quest'anno ha passato quattro mesi e mezzo nella Casa più spiata d'Italia, dove ha intrapreso un percorso di crescita personale. A Fanpage.it ha raccontato la sua avventura nel reality, il rapporto con la televisione e chiarito anche qualche gossip che circola sul suo conto, come quello sul rapporto con Ginevra Lamborghini.

Partiamo dalla fine. Dopo il GF Vip, il tuo modo di essere presente sui social è cambiato?

Leggi anche Il Tg romeno lancia un appello per salvare George Ciupilan al GF Vip

Appena uscito, il mio approccio ai social è stato molto lento considerando che sono stato quattro mesi e mezzo senza cellulare. Ad oggi è cambiato perché mi rapporto con un pubblico totalmente diverso, o meglio, più ampio. Quindi anche la comunicazione deve esserlo se so che tra le persone che mi seguono c'è un target di età più grande, dai 12 ai 70 anni.

E nei contenuti?

No, in quelli non sono cambiato. Sto cercando di trovare un filo conduttore e come ragazzo di 20 anni devo fare da me, inventarmi da solo le cose da raccontare.

Tu invece ti senti una persona diversa rispetto a quando sei entrato nella Casa?

Se devo essere sincero, sì. Sono molto più calmo in determinate situazioni, presto maggiore attenzione quando parlo con una persona o quando devo esprimere la mia opinione.

In passato hai detto che al Collegio eri riuscito a essere finalmente te stesso. Possiamo dire lo stesso del George che abbiamo conosciuto al GF Vip?

Sono sempre stato me stesso in quello che facevo e si capiva da come mi comportavo, dal fatto che mi allontanavo perché non mi piacevano determinate situazioni. Dentro la Casa si è vista la parte più introversa del mio carattere, anche se sono uno molto più estroverso. Quando ho fatto Il Collegio ero un ragazzino un pò fuori dalla righe, ma quell'esperienza mi ha permesso di capire che alcuni miei comportamenti non andavano bene. Sono maturato molto in fretta e questo ha fatto sì che al Grande Fratello fossi educato e pacato, anche se avevo un pò paura di essere messo in difficoltà per la mia età e perché gli altri avevano più esperienza di me.

Al GF hai ricevuto una sorpresa da tuo padre che non vedevi da anni. Avete riallacciato i rapporti?

È stata una comunicazione dopo tanto tempo, non c'è stato il confronto che intendevo io. Mi aspettavo che si sbloccassero un pò le cose, invece è rimasto tutto allo stesso modo.

George Ciupilan e il padre al GF Vip

Nella casa sei stato più volte attaccato per il tuo carattere, ti dicevano che parlavi poco e ti lasciavi influenzare. Pensi che non ti abbiano capito?

Secondo me, da casa, molte persone mi hanno capito e l'ho percepito anche quando sono uscito. É ovvio che non sono emerso come il ragazzo protagonista che si vede in tutte le puntate, ma ho cercato di avere un senso di responsabilità nei confronti dei ragazzi più piccoli che mi vedono come punto di riferimento. Rappresentavo la generazione Z e sono molto fiero perché ho trasmesso quello che volevo, l'educazione, l'essere tranquilli e il non mettersi in primo piano.

Ti è pesato non essere stato protagonista?

Stare al centro dell'attenzione in realtà mi appartiene e infatti al Collegio e alla Caserma avevo fatto le mie scelte in un determinato modo. Al Gf Vip ho voluto provare un modo diverso.

Tu, però, sei tutte e tre le versioni.

Sì, anche se magari alle persone può far strano che ci sia un cambiamento così netto di alcune parti del mio carattere. Io però penso di essere un ragazzo di 20 anni che ha fatto la sua prima esperienza a 17, quindi è normale che il carattere si moduli diversamente.

Sui social in molti pensavano che il tuo non esporti troppo ti avrebbe portato dritto in finale. Anche tu lo credevi?

In realtà, il mio non era un non espormi. Quando veniva richiesta la mia opinione ho sempre detto quello che pensavo. Sono entrato al GF Vip pensando "faccio di tutto per arrivare fino alla fine" perché mi piaceva come esperienza, soprattutto a livello di crescita personale, oltre al fatto che la tv è una cosa che amo.

George e Nikita al GF Vip

Con Nikita c’è sempre stata una bella amicizia nella casa, è così ancora oggi?

Sì, l'abbiamo mantenuta anche adesso, l'ho vista ieri (ride, ndr).

Ti è mai passato per la mente che potesse essere più di un’amica?

In realtà no, l'ho sempre vista come una sorellina, non c'è mai stato quell'aspetto nel nostro rapporto. Ho visto che il pubblico si è affezionato tanto a noi, ma non c'è nient'altro.

Invece con Edoardo Tavassi non hai avuto un bel rapporto. Lui ha ironizzato sul fatto che fossi "muto", tu lo hai definito uno stratega. Avete chiarito ?

Te lo dico in maniera schietta, con Edoardo Tavassi non ci siamo mai sentiti. Credo che lui segua un percorso e io un altro, siamo due persone con caratteri e visioni totalmente diverse. Non mi è piaciuto come si è comportato nei miei confronti nella Casa. Per adesso non sto pensando a un confronto con lui.

A Verissimo hai raccontato che ti piaceva Ginevra Lamborghini, ma non glielo hai mai confessato. Ora che lo sa, è vero che vi state frequentando?

Per adesso non c'è niente, nessuna relazione che teniamo nascosta. Diciamo che ci sono 10 anni di differenza, quindi non penso sia possibile per la visione che ha lei nei miei confronti.

Tu vorresti qualcosa in più?

Penso che sia una bella ragazza, interessante, l'ho sempre detto. Io però ho 20 anni (ride, ndr), non abbiamo affrontato questo discorso.

George e Ginevra insieme dopo il GF Vip

Prima del GF, ti sei fatto conoscere dal pubblico con Il Collegio e con La Caserma. Cosa ti ha spinto, giovanissimo, ad avvicinarti al mondo della tv?

Era un mondo particolare e che mi incuriosiva, oltre che un'opportunità. Sono sempre stato un ragazzo a cui piace stare al centro dell'attenzione. Al di là della visibilità che la tv ti può dare, ci vedo tanta costruzione personale.

I social sono arrivati dopo quindi.

Sono arrivati subito dopo il primo programma. Il giorno successivo avevo 120mila follower e da quel momento ho iniziato a capire come funzionasse questo mondo.

In breve hai raggiunto un grandissimo seguito, specialmente su TikTok, cosa pensi sia piaciuto di te?

Penso il fatto che sono molto particolare e che ormai il pubblico conosce tutto di me. Mi sono aperto alle persone tramite i programmi e i social, usando tutte le piattaforme, ho cercato di creare una forma di intrattenimento per chi mi segue.

George Ciupilan a Il Collegio

Poi sei entrato nella Stardust House anche se avevi qualche pregiudizio. Cioè?

Avevo un pò di pregiudizi perché era una casa appartata con dei ragazzini e i contenuti inizialmente non erano di altissimo livello. Quando sono entrato la prima volta, nel periodo della quarantena, le voci che circolavano non erano meravigliose. Poi mi sono follemente innamorato del progetto, dello stile di vita e del fatto che non fosse solo lavoro ma una vera e propria famiglia. Ho persino tatuato Stardust sulla gamba sinistra.

E ora?

Nella casa ci sono stato due anni e mezzo, mentre adesso sono in un'altra a Roma, dove seguo un percorso incentrato sul cinema. Sto cercando di entrare in questo mondo.

Rifaresti un reality?

Perché no, non voglio mettere paletti davanti a niente vista la mia età. Non c'è un genere di reality a cui mi piacerebbe partecipare più di altri, dipende da quello che succede.