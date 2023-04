Reunion del GF Vip, Ginevra Lamborghini smentisce il flirt con George Ciupilan: “Solo amicizia” Gli ex concorrenti del GF Vip si sono ritrovati per trascorrere una serata tutti insieme. Presenti anche George Ciupilan e Ginevra Lamborghini che, ripresi dalla vincitrice Nikita, hanno messo le cose in chiaro sul loro rapporto dopo le voci di un presunto flirt: “È solo una friendship”.

A cura di Elisabetta Murina

Reunion per gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Dopo la fine del reality, i Vipponi hanno trascorso una serata tutti insieme all'insegna del divertimento. Presenti al party Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, Davide Donadei, Attilio Romita, Luca Salatino, la vincitrice Nikita Pelizon, ma anche George Ciupilan e Ginevra Lamborghini. E proprio il giovane Tiktoker e la sorella di Elettra Lamborghini ne hanno approfittato per mettere le cose in chiaro: tra loro c'è solo amicizia.

Ginevra e George smentiscono il flirt tra loro

È stata Nikita, tra le sue storie Instagram, a dare voce a tutti i curiosi che cercano di capire se sia fondata o meno la voce di un flirt tra Ginevra e George. La vincitrice del GF Vip è molto legata a entrambi e senza pensarci due volte si avvicina e domanda: "Scusate ragazzi ma abbiamo una domanda, volevamo chiedere ai nostri intervistati, ma la ship quando?". A rispondere è Ginevra Lamborghini, che chiarisce: "Siamo solo amici, friendship". George, accanto a lei, sorride quasi sorpreso, poi si stupisce ancor di più quando Nikita continua di indagare: "Ma se fosse una friendship un pò più… dai ditelo". Ma entrambi rimangono sulle loro posizioni e negano ancora una volta.

Le voci di un flirt tra Ginevra e George dopo GF Vip

Il gossip sui due ex concorrenti del GF Vip è nato a reality finito, nonostante già dentro la Casa avessero mostrato una certa affinità caratteriale. Grazie anche all'amicizia di entrambi con Nikita, si sono incontrati spesso, creando una complicità che a molti fan è apparsa piuttosto sospetta. I due infatti si sono mostrati più volte insieme sui social, ridendo e scherzando, prima a una cena tutti insieme, poi in occasione dell'uscita del novo singolo di Ginevra. Insomma, un rapporto che aveva dato l'impressione ci fosse del tenero, ma che in realtà (almeno per il momento) è solo una bella amicizia.