Paola Di Benedetto e il presunto flirt con Luigi Strangis: “C’è un’amicizia, nient’altro” Gossip circolato negli ultimi giorni è quello che vede Paola Di Benedetto e Luigi Strangis al centro di una liaison. I due hanno pubblicato diverse foto insieme, ma è stata proprio l’ex gieffina a smentire il flirt dicendo che con il cantante di Amici c’è solo amicizia.

A cura di Ilaria Costabile

Paola Di Benedetto e Luigi Strangis avrebbero un flirt, questa la voce che si è diffusa in questi ultimi giorni a seguito di alcune foto pubblicate dall'influencer insieme al cantante e che avrebbero avvalorato una tesi sostenuta anche da alcune persone vicine alla coppia e comunicata al portale Very Inutil People. L'ex vincitrice del Grande Fratello Vip, però, ha smentito quanto dichiarato dicendo che tra loro c'è solo una bella amicizia.

Le indiscrezioni sul flirt tra Paola Di Benedetto e Strangis

L'influencer aveva condiviso sul suo profilo Instagram alcuni momenti di una serata trascorsa insieme all'ex vincitore di Amici e ad altri ragazzi, tra cui una loro conoscenza comune, Mario, che accompagna solitamente la gieffina durante gli eventi e spesso è stato visto anche in compagnia di Strangis. In realtà, la notizia di una liaison tra Paola Di Benedetto e il cantante era stata lanciata da Very Inutil People, che aveva ricevuto conferma da persone vicine ai diretti interessati e che, quindi, dopo una serie di segnalazioni aveva disseminato la notizia di una frequentazione tra i due.

La smentita di Paola Di Benedetto

Eppure è stata proprio l'ex speaker radiofonica a chiarire la questione, rivolgendosi alla pagina che per prima ha diffuso sui social la notizia di questo flirt. Di Benedetto, infatti, ha scritto a Very Inutil People sottolineando che quanto riferito non corrisponde alla verità: "Adoro Luigi e c’è una bella amicizia tra noi, nient’altro!" e poi, quasi a voler stuzzicare chi gestisce il portale, aggiunge: "Very bentornato tra noi. Un bacio e vedi di non sparire più", un commento tutto sommato divertito e pubblicato dall'account Instagram che, così, ha voluto smentire immediatamente la notizia. Nessun commento da parte del cantautore che, però, ha più volte dichiarato di essere concentrato sulla sua carriera.