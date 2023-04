La madre di Tavassi impedisce a George Ciupilan di avvicinarsi a Edoardo dopo la finale del GF Vip Emanuela Fuin, madre di Edoardo Tavassi, ha impedito a George Ciupilan di avvicinarsi al figlio dopo la proclamazione della vittoria di Nikita Pelizon al GF Vip. “Dopo quello che ha detto, vuole abbracciarlo?”, ha chiesto risentita.

Emanuela Fuin Show dietro le quinte della finale del Grande Fratello Vip. La madre di Edoardo Tavassi ha dato spettacolo, rifiutandosi di abbracciare quegli ex concorrenti che si erano resi colpevoli di avere aspramente criticato il figlio durante l’avventura nel reality di Canale5 e, ciliegina sulla torta, rimproverando i registi per le inquadrature – a suo dire poche – riservate al figlio e alla fidanzata Micol Incorvaia.

Che cosa è accaduto dietro le quinte del GF Vip

È stata Guendalina Tavassi a mostrare quanto è accaduto dietro le quinte del GF Vip. L’ex concorrente del GF ha ripreso sua madre in alcuni dei momenti più significativi consumatisi durante la finale. In un primo momento, Emanuela ha rimproverato i registi. “Sto insultando quelli della regia, inquadrali!”, ha detto Emanuela, “Avete lasciato le telecamere su Milena, su Alberto che dorme mentre c’erano altre 5 persone sveglie. Perché?”. “Non siamo autorizzati”, ha spiegato l’addetto alla regia intercettato da Emanuela, provando a eludere le domande non senza un certo imbarazzo.

L’abbraccio rifiutato a Charlie Gnocchi

Pochi istanti dopo, Emanuela si è rifiutata di abbracciare Charlie Gnocchi, altro ex concorrente del reality. L’uomo le si è avvicinato sorridendo e lei, senza scomporsi, gli ha dato le spalle: “Gli ho detto di andare a ca***e. Mi voleva abbracciare ma gli ho detto no. Con tutto quello che scrive: Tavassone è un simpaticone, vorrei che morisse ammazzato”. “Noi non portiamo rancore”, ha cercato di ammorbidirla Guendalina ma Emanuela non ha ceduto. Il momento più significativo è arrivato poco dopo quando la donna ha impedito a George Ciupilan, che contro Tavassi si è più volte scagliato, di abbracciare Edoardo: “George andava ad abbracciare Edoardo e gli ho detto di non farlo”. La signora Fuin dimostra così di non avere perdonato. Che cosa sceglierà di fare il figlio Edoardo nei confronti di coloro che lo hanno “tradito”?