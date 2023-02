George Ciupilan attacca Edoardo Tavassi: “Ironia sul fatto che sono muto, stratega e finto amico” George Ciupialn si scaglia contro Edoardo Tavassi, ex coinquilino conosciuto al Grande Fratello Vip: “Uno stratega. Finto amico e finto simpatico”.

A cura di Stefania Rocco

La prima dinamica di George Ciupilan sul Grand Fratello Vip arriva dall’esterno della Casa di Cinecittà. Il tiktoker, che ha approfittato di questi giorni per tornare alla normalità e ha preferito viverli lontano dai social network, è tornato attivo su Instagram da dove ha attaccato l’ex coinquilino Edoardo Tavassi. A infastidirlo sarebbe stata una battuta del concorrente, reo di averlo preso in giro a proposito dei suoi silenzi. Quel modo di fare ironia sembrerebbe averlo colpito e George, diversamente da quanto accadeva nella Casa del reality di Canale5, ha voluto replicare.

George Ciupilan: “Ho la voce, mi espongo quando lo ritengo giusto”

Con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, George ha attaccato Edoardo. Lo ha fatto senza mezzi termini, quasi come se fosse una persona diversa da quella a cui ci ha abituato per mesi. “Sono stato poco attivo sui social, ma qualche video sul Grande Fratello l’ho visto. Ultimamente ci sto ridendo su. Ma nonostante il fatto io abbia parlato meno degli altri, mi è rimasto impresso che nella Casa ancora parlano di me”, ha detto polemico e con una certa sicurezza nello sguardo. Atteggiamento che non aveva mai manifestato in precedenza e che potrebbe offrire al pubblico un’altra sfaccettatura del carattere del tiktoker:

Certe situazioni mi sembrano davvero esilaranti. Se io decido di vivermi l’esperienza a modo mio e con le mie regole, vengo frainteso dalle persone. ‘Visto che si esponeva poco non ha voce’ e invece la voce ce l’ho e mi espongo quando ritengo sia giusto. E in questo caso mi sento di dire che non mi hanno ancora capito. Perché sono una persona che osserva tanto e in continuo cambiamento. Ironizzare sul fatto che io sia ‘muto’, mi sembra veramente di toccare quella punta dell’iceberg solamente per far parlare. Ovviamente avete capito che questo messaggio è riferito a Edoardo Tavassi. Dal mio punto di vista è uno stratega, finto amico e anche finto simpatico, ma penso che la gente l’abbia già capito

Che cosa ha fatto Edoardo Tavassi per infastidire George Ciupilan

A infastidire George sono state alcune frasi pronunciate da Tavassi. Il concorrente, uno dei preferiti del pubblico a casa, aveva preso in giro Ciupilan con una battuta che al diretto interessato non è piaciuta. “Fuori dalla Casa starà facendo l’opinionista”, aveva detto riferendosi al fatto che il coinquilino fosse sempre stato particolarmente silenzio. Successivamente, ha aggiunto che l’uscita di George non ha avuto impatto sulla vita nella Casa, in quanto il concorrente non sarebbe mai riuscito a essere particolarmente incisivo dal punto di vista delle dinamiche di gioco. Considerazioni che hanno infastidito Ciupilan, spingendolo a rispondere.