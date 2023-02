George Ciupilan dopo il GF Vip svela: “Mi piaceva Ginevra Lamborghini, lei lo sta scoprendo adesso” George Ciupilan, a Verissimo, ha fatto una rivelazione inaspettata. Imbarazzato ha dichiarato che nella casa aveva un debole per Ginevra Lamborghini. Non ha mai avuto il coraggio di dirglielo per via del “flirt” di lei con Antonino Spinalbese.

George Ciupilan è stato ospite della puntata di Verissimo trasmessa sabato 4 febbraio. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha spiegato che non è stato facile per lui tornare alla normalità: "È strano ritornare alla vita normale dopo 134 giorni. Mi fa strano parlare con nuovi volti, con le persone. Dormire nel mio letto è stata un'esperienza strana. Mi sono svegliato due o tre volte pensando di essere nella casa. Però è andata bene". Poi, ha svelato un segreto:

All'inizio del programma c'è stata una ragazza che mi piaceva, Ginevra, solo che c'è stato il flirt tra lei e Antonino. Non volevo intromettermi e ho fatto due passi indietro. Mi piaceva molto, anche il suo modo di fare. Estroversa. Lo sta scoprendo adesso anche lei.

Vuole riallacciare il rapporto con il padre

George Ciupilan, come già fatto ampiamente nella casa del Grande Fratello Vip, è tornato a parlare del difficile rapporto con suo padre: "Aveva problemi con l'alcol, era la cosa che mi faceva più impressione. Rimanevo scioccato dai suoi atteggiamenti. Se avevo paura? Un po' sì. Se ha alzato le mani su di me? Ci sono stati due episodi, ero seduto sul tavolo e presi una cinquina non tanto carina. C'è stato anche un altro episodio in cui ho capito che qualcosa non andava. Però, cercavo di metabolizzare e stavo nel mio. Poi mia madre mi ha portato in Italia. Non è stato facile all'inizio. Ad esempio, i miei compagni non mi invitavano alle feste perché sono di origini rumene. Poi sono riuscito a integrarmi". Oggi si sente pronto a riallacciare un rapporto con il padre:

Voglio riallacciare il rapporto. Fare il padre penso sia una cosa difficilissima, anche se per me c'è stato tanto dolore. Penso sia la cosa più matura, fare pace con lui, sederci a tavola e avere un confronto tra padre e figlio, anche se non c'è mai stato prima.

George Ciupilan ha parlato anche dei suoi problemi con l'alcol e di come, bere, lo mettesse nei guai: "Avevo iniziato a bere troppo, andavo a fare le serate e non riuscivo a reggere e a tenere sotto controllo le emozioni che provavo. Anche per i problemi che avevo avuto in passato. Ho intrapreso quella strada per poco, quando bevevo non avevo il pieno controllo e usciva il lato negativo di me". Una mattina si è svegliato e gli hanno raccontato cosa aveva fatto la sera precedente, da lì il crollo e la decisione di non bere più. Era il 30 gennaio 2022: