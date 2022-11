George Ciupilan riceve una sorpresa dal padre in Romania: “Anche se non sono lì, ti amerò sempre” nel corso della puntata del 21 novembre del Grande Fratello Vip, George Ciupilan ha ricevuto un inaspettato messaggio da parte del padre, che non sente da anni e a cui ha deciso di tendere una mano, nonostante il difficile passato. Il giovane Tiktoker ha poi ricevuto una sorpresa della nonna e del cugino, entrambi in Romania.

Nel corso della puntata del 21 novembre del Grane Fratello Vip, George Ciupilan ha riaperto una ferita del suo passato: il rapporto con il padre. Alfonso Signorini ha annunciato al giovane Tiktoker di aver un importante messaggio per lui da parte del padre, con cui ha interrotto ogni tipo di contatto da ormai diversi anni. "Rivederlo potrebbe farmi crollare il mondo addosso. Adesso praticamente non ci parliamo più", aveva raccontato proprio all'interno del reality e anche in un'intervista rilasciata al settimanale Chi prima di entrare.

George Ciupilan riceve un messaggio da parte del padre

É una sorpresa inaspettata e dolorosa quella che George Ciupilan ha ricevuto nel corso della puntata di questa sera, 21 novembre, del GF Vip. Solo qualche settimana fa il concorrente aveva incontrato la madre Marilena, con cui è cresciuto ed è arrivato in Italia, ora invece a volergli parlare è il padre. Lo stesso uomo con cui ha passato alcuni anni della sua vita, i più terribili e dolorosi, che l'hanno spinto a voler interrompere con lui ogni tipo di rapporto.

"Dopo anni tuo papà ha deciso di parlarti, siamo andati a cercarlo in Romania. É stato difficile riuscire a raggiungerlo, però quando ha visto le telecamere ha reagito così", ha detto Alonso Signorini al concorrente di fronte anche alla mamma Marilena, chiamata per l'occasione. Poi un videomessaggio da parte del padre, direttamente dalla casa in Romania in cui è cresciuto: "Mi dispiace molto se non sono riuscito a venire da te, ma anche se non sono venuto io comunque ti amo e resterò sempre tuo padre per tutta la vita. Ti amo tanto George". Il concorrente, con il viso bagnato dalle lacrime, ha deciso di lanciargli un messaggio e lasciare la porta aperta: "Voglio stringere la mano e pensare che sia così. Ora i miei demoni sono meno pericolosi".

Il passato in Romania e l'alcolismo

Gli anni vissuti in Romania per George sono stati difficili per via del rapporto con il padre, che beveva e che lo lasciava spesso da solo, senza prendersi davvero cura dei suoi bisogni: "Mi diceva continui a piangere ti tiro uno schiaffo. Non ho ricordi belli di lui, non c'era. Andavo all'asilo da solo, mi facevo una camminata di più di un chilometro e mezzo. Non avevo la possibilità di stirare la camicia, la prendevo come era e cercavo di vestirmi a modo mio". Poi quando il giovane Tiktoker è arrivato in Italia e da un giorno all'altro è diventato popolare sui social, in particolare su Tik Tok, la sua vita è cambiata completamente. Ma il successo lo ha sconvolto inizialmente, portandolo su una brutta strada:

Ho iniziato a bere, entravo in discoteca e il mio primo obbiettivo era ubriacarmi. In famiglia ci sono stati problemi di alcol, non volevo dirlo a mia madre. Poi le ho chiesto: "Mio padre era così?". E lei mi ha detto di si. Non voglio mai più bere, non voglio prendere le sue orme.

Il messaggio da parte della nonna e del cugino

Alfonso Signorini ha fatto entrare al F Vip la mamma di George, Marilena, per accompagnarlo in un viaggio nel suo passato e in Romania. "Voglio che lo prendiamo per mano e lo riportiamo nella sua terra, alle persone che ha molto amato", ha detto il conduttore prima di fargli vedere due videomessaggi importanti. Ad aver lasciato un messaggio per lui sono stati il cugino e la nonna, due figure fondamentali dei primi 8 anni della sua vita passati in Romania. "Voglio augurarti tanta fortuna, ricordarti chi sei. Ritorna in te stesso e sii chi vuoi essere. In bocca al lupo", ha detto il cugino. La nonna invece ha mostrato alle telecamere del GF Vip alcune foto del piccolo George e, quasi commossa, ha detto:

Sono fiera di te. Penso di aver cresciuto un bambino educato e mi fa piacere che ami tua padre. Penso di aver che la cosa più bella che sono riuscita a fare è stata farti andare in Italia a lottare per la felicità. Anche se tuo padre ora è arrabbiato, il sangue non diventa acqua, devi capirlo perché non sei cresciuto con lui e gli occhi che non si incrociano si dimenticano.

La storia familiare di George Ciupilan

George Ciupilan ha più volte parlato della sua famiglia all'interno della casa del GF Vip: non ha mai visto i genitori insieme perché si sono separati quando aveva solamente un anno. Dai 5 agli 8 anni ha vissuto con il padre in Romania, un periodo della sua vita che ricorda con dolore e che gli ha lasciato una profonda ferita:

Con lui sono stati anni orrendi, beveva, io sono cresciuto da solo. Ricordo che mangiavo sempre uova, da noi sono il cibo del popolo. Quando avevo otto anni mia madre con la scusa di una pizza mi ha portato fuori. C’era un rischio molto alto che mio padre potesse fare qualcosa di folle, così avevano deciso di nascondermi in posti diversi.

Poi l'arrivo in Italia a 8 anni insieme alla madre, con cui è cresciuto e che ancora oggi è la sua figura di riferimento. Con il padre invece nessun rapporto da anni e la decisione di chiudere ogni porta: