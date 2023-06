L’audio che incastra Ginevra Lamborghini, il fidanzato: “Non era single, Antonino non lo sapeva” Un video finito sui social rischia di mettere in imbarazzo Ginevra Lamborghini. Nel filmato il compagno dell’ereditiera lascia intendere che la loro separazione fosse stata concertata di comune accordo a beneficio di telecamere e follower. “Non potevamo dire ad Antonino Spinalbese che non era single”, ha ammesso Edoardo Casella.

A cura di Stefania Rocco

Un filmato che sta circolando in rete rischia di mettere in imbarazzo Ginevra Lamborghini, cantante ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. La sorella della più famosa Elettra era entrata nella Casa di Cinecittà già fidanzato con Edoardo Casella. Squalificata e poi rientrata per una settimana in qualità dei guest star, Ginevra aveva lasciato intendere di essere tornata single, cosa che ha favorito il suo avvicinamento ad Antonino Spinalbese. Una volta che anche l’ex compagno di Belén Rodriguez è stato eliminato, i due hanno cominciato a frequentarsi, per poi allontanarsi definitivamente dopo qualche settimana. “Non è andata”, aveva ammesso Ginevra senza colpevolizzare Spinalbese. A distanza di mesi, però, un video rischia di riscrivere l’intera storia.

Il video che imbarazza Ginevra Lamborghini

Il filmato pubblicato da Pipol Gossip sembra raccontare una storia differente rispetto a quella conosciuta fino a oggi. È la voce di Edoardo, fidanzato di Ginevra, ad ammettere che la loro storia non sarebbe mai finita. La bugia sarebbe servita solo a sfruttare le fan dei “Gintonic” che li avevano voluti insieme fin dall’inizio. “Antonino era carichissimo! È entrato in studio e Alfonso Signorini lo informa che Ginevra fosse single. Ma noi non potevamo dire che invece… Ginevra non era single!”, dice Edoardo nel filmato comparso su Pipol, filmato che potrebbe riscrivere completamente quanto accaduto fuori dalla Casa tra Antonino e Ginevra Lamborghini.

Perché è finita con Antonino Spinalbese, la versione di Ginevra Lamborghini

È stata Ginevra l’unica a parlare dei motivi per i quali la relazione con Antonino, fuori dalla Casa, non sarebbe mai decollata. “Siamo rimasti amici. Questo affetto che ci legava c’è sempre stato. Forse le cose dovevano andare così. Per me è sempre stato una persona con cui ho stabilito un affetto molto intenso. Parlare di amicizia è sempre stato tra virgolette, perché ci si conosceva poco e all’interno di un gioco. La vita è un’altra cosa. Abbiamo cominciato questa amicizia e poi, lo avevo anche detto, se devo vedere una persona dal punto di vista sentimentale divento molto esigente. Se dall’altra parte mi mantengo aperta, mi mantengo morbida, se vedo il classico ‘vediamo come va’ che non presuppone doveri nei confronti dell’altro, io lascio perdere tutto. Io sono più per vedere come va e poi, se le cose procedono bene, decido di proseguire e andare avanti oppure fermarmi qui. In questo caso non si è aperto ma va bene”, aveva dichiarato l’ereditiera a Casa Chi spiegando il loro allontanamento. Antonino, invece, ha sempre preferito restare in silenzio.