Ginevra Lamborghini torna al Grande Fratello Vip (e da Antonino), la reazione del fidanzato Ginevra Lamborghini tornerà nella Casa del Grande Fratello e, soprattutto, da Antonino Spinalbese. La reazione del fidanzato Edoardo Casella, che lei stessa ha ammesso di stare ancora frequentando.

A cura di Stefania Rocco

Tra meno di una settimana, il Grande Fratello Vip ospiterà la tanto attesa reunion tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese. Squalificata per la gravissima frase pronunciata a proposito di Marco Bellavia, l’ereditiera è la prima nella storia del reality a tornare nella Casa nonostante un’espulsione. La sua richiesta di fare una “vacanza nella Casa” altro non è che il modo più immediato trovato da chi lavora dietro le quinte del programma per dar vita all’interessante – televisivamente parlando – triangolo tra l’ereditiera, Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli.

Ginevra Lamborghini ritroverà Antonino (dopo avere detto di non essere interessata)

Un triangolo che si consumerà, chissà se definitivamente, a partire dalla prossima settimana. Ma se da un lato Antonino continua ancora a professare il suo interesse nei confronti della sorella della più nota Elettra, dall’altro Ginevra è stata chiara, ammettendo in una recente intervista di non essere interessata ad approfondire il rapporto con Antonino sotto il profilo sentimentale. Inoltre, ha aggiunto, continua a frequentare Edoardo Casella, l’uomo accreditato come il suo fidanzato.

La reazione di Edoardo Casella

Il fidanzato di Ginevra Lamborghini mette like a un post sul suo rientro nella Casa

Ma qual è stata la reazione di Edoardo Casella, fidanzato di Ginevra, alla notizia del rientro della cantante nella Casa? Pubblicamente, Edoardo non ha rilasciato alcuna dichiarazione ma un like su Instagram sembrerebbe lasciare intendere che l’uomo sia contento, nonostante la presenza di Antonino Spinalbese nella Casa. Nessun dramma, dunque: Ginevra, come da lei stessa anticipato, continua a vivere la sua storia d’amore con Casella lontano dai riflettori. Nel frattempo, ritroverà Antonino per capire che direzione dare al loro rapporto.