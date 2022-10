Ginevra Lamborghini contro Marco Bellavia: “Merita di essere bullizzato” Ginevra Lamborghini parla con gli altri inquilini della casa del comportamento di Marco Bellavia, che attacca con una frase piuttosto dura, dove ammette che da parte di alcuni concorrenti c’è la volontà di emarginarlo.

A cura di Ilaria Costabile

Gli ultimi giorni nella casa del Grande Fratello Vip sono stati particolarmente turbolenti e i concorrenti stanno entrando a pieno nelle dinamiche del reality, ma gli atteggiamenti di alcuni di loro sono a dir poco comprensibili anche da parte del pubblico a casa che li guarda. Protagonista, soprattutto sui social, di questi ultimi giorni è Marco Bellavia, che ha avuto diverse difficoltà ad affrontare la permanenza nella casa più spiata d'Italia, ma i suoi compagni d'avventura invece di sostenerlo, lo hanno emarginato e c'è chi sostiene che, per come si comporta, merita di essere trattato in questo modo, come ha candidamente detto Ginevra Lamborghini.

L'attacco di Ginevra Lamborghini

"Non lo sopporto spero esca. Anzi, tanto non lo calcolo e quindi mi auguro esca Giaele. Però è proprio stupido e fa anche battute di m***a. Mi dà fastidio anche come parla e cammina quel tappone che non è altro" una considerazione di Ginevra Lamborghini che vista in questi termini può sembrare quella che tante volte si è sentita tra le mura della casa più spiata di Italia, ma che prende una piega decisamente diversa con il proseguire del discorso della gieffina, piuttosto crudo e violento:

Lui tocca, pure con me oggi. Ragazzi mi ha toccata sì, se l’ha fatto sul davanti? Cioè ovvio che non mi ha strizzato le pere però per me ha già sbagliato troppo. Qui sul fianco e la guancia. Per me quindi ti meriti pure di essere bullizzato, te lo meriti. Poverino un ca***.

L'esclusione di Marco Bellavia

Lamborghini lamentava il fatto che Bellavia avesse cercato un contatto fisico, seppur evidentemente non malizioso, non richiesto e alla sua considerazione ha trovato chi ha risposto con assenso, come Cristina Quaranta, Antonino Spinalbese coinvolti nella conversazione, ammettendo di fatto che c'è un'intenzione evidente nel rapportarsi a lui in un determinato modo, nient'affatto accogliente. L'affaire Marco Bellavia interessa, però, anche altri concorrenti nella Casa che non tollerano certi suoi comportamenti e in più occasioni gli hanno risposto in maniera sgarbata e poco tollerante, alimentando un certo malcontento nel gieffino che si sente sempre più escluso, scatenando anche la reazione del figlio del noto volto tv che, da casa, prova a sostenere il suo papà.