Gf Vip, Marco Bellavia preso in giro per avere pianto nella Casa, Bruganelli: “Branco contro di lui” La puntata del Grande Fratello Vip di giovedì 29 settembre si apre con la parentesi dedicata al rapporto tra Pamela Prati e Marco Bellavia. L’uomo riconosce di essere in difficoltà e rinuncia momentaneamente alla loro conoscenza. Lo supporto Sonia Bruganelli: “Il branco è contro di lui”.

A cura di Stefania Rocco

Sembra destinata a chiudersi la parentesi pseudo romantica tra Marco Bellavia e Pamela Prati al Grande Fratello Vip. Nella puntata di giovedì 29 settembre, il conduttore ha ammesso di avere fatto un passo indietro. “Non sono in equilibrio, prima comincio una storia con me stesso e solo dopo quella con un’altra persona”, ha ammesso l’uomo che sta vivendo un momento di palese difficoltà. Non sembrano supportarlo i compagni di squadra. Diversi sono quelli che lo hanno preso in giro per la crisi vissuta nelle ultime ore, un aspetto che l’opinionista Sonia Bruganelli ha evidenziato: “Ho un po’ di imbarazzo ematico nei confronti di Marco. Nei primi giorni ha cercato di portare allegria. Poi si sta rendendo conto di essere entrato in un gruppo all’interno del quale a nessuno importa niente di lui. È in difficoltà e quindi il branco lo mangia. Con Pamela sono persone separate. Pamela non ha bisogno di Marco ma lui, in questo momento, facendo un passo indietro sta chiedendo aiuto”.

Pamela Prati: “Non voglio Marco Bellavia nel mio letto”

Nemmeno Pamela sembrerebbe essere propensa a cominciare una storia d’amore. “Non è iniziato niente ancora, è solo una simpatia. Ho delle riserve perché non lo conosco. E poi lui dorme con Gegia. Dormire con me? Ma stai scherzando Alfonso? No”, ha detto la showgirl al conduttore Alfonso Signorini. Lo stesso Marco ha fatto un passo indietro: “Ho avuto qualche défaillance nelle ultime ore. Quando starò bene con me, penserò anche a Pamela. Adesso non sto bene, non sono in equilibrio e per questo non mi avvicino a Pamela”. Gegia ha quindi specificato che Marco dorme con lei, un aspetto che non infastidisce Prati: “Non mi lamento che dorme con Gegia, va bene così. Non lo voglio nel mio letto, non fa per me”.

Charlie Gnocchi: “A Marco non è mai capitata una donna come Pamela”

Di diverso avviso Charlie Gnocchi, secondo cui Marco si sarebbe innamorato di Pamela: “A lui una donna come Pamela non è mai capitata. Trema quando parla di lei, lo racconta a tutti. La vede come una dea”. Ma Marco ha intenzione di procedere con i piedi di piombo: “Quando sarò in equilibrio, cercherò con Pamela il momento giusto”. Alla showgirl l’ultima parola: “Il mio pensiero è che non lo conosco. Lo trovo una persona perbene, garbata. Per il momento, mi ha fatto sorridere”.