Marco Bellavia giù di morale al GF Vip, Charlie Gnocchi e Wilma Goich: “Sei la causa dei tuoi mali” Riflettori puntati su Marco Bellavia al GF VIP che nelle ultime ore si è lasciato andare ad un momento di malinconia e sconforto. Duri i suoi inquilini che stanno facendo discutere il pubblico. Charlie Gnocchi, Wilma Goich e Gegia: “Sei tu la causa dei tuoi mali”, “Oggi stai zitto” le loro parole.

Marco Bellavia non sta attraversando giorni semplici al GF Vip. Il suo atteggiamento è stato spesso criticato dagli inquilini della Casa di Cinecittà e forse a causa delle pressioni e dei giudizi ricevuti questa mattina il risveglio non è stato dei migliori. Dopo aver pianto tutta la notte, l'attore e conduttore televisivo si è lasciato andare a un momento di malinconia e tristezza, sfogandosi ancora con le lacrime. A far chiacchierare il pubblico di Twitter però sono le reazioni degli altri concorrenti, molti parlano di "pressione psicologica sul suo carattere", altri sostengono che tutti abbiano creato branco contro lui. Oggetto di discussione anche il discorso fatto al gieffino da Charlie Gnocchi e Wilma Goich.

Il risveglio triste di Marco Bellavia

Marco Bellavia appena sveglio si è lasciato andare ad un lungo pianto: il suo risveglio è stato assalito da un momento di malinconia e tristezza che ha catturato l'attenzione di George Ciupilan. Nonostante si sia avvicinato a lui fuori dalla camera da letto, non ha ricevuto risposta riguardo le cause del suo malessere. "Non lo so, un casino" ha detto il gieffino, "Dai su, non puoi piangere di prima mattina" la replica.

Sono seguiti i confronti con alcuni dei suoi inquilini. In cucina in particolare ha provato a raccontare i motivi del suo comportamento ma Gegia – che ieri sera lo aveva consolato invitandolo a dimostrare a tutti la sua forza – lo ha interrotto, chiedendogli di non parlare:"Non mi frega niente adesso, stai zitto oggi. Io ti do un consiglio, poi fai come ti pare". "Mi sento sotto esame, cerco di dare le spiegazioni al mio comportamento" la replica del gieffino, "Nono, peggiori. Non lo sai fare" ha concluso la comica.

Il discorso di Charlie Gnocchi e Wilma Goich

A far discutere gli utenti Twitter riguardo il comportamento dei VIP contro Marco Bellavia, il discorso di Charlie Gnocchi e Wilma Goich delle ultime ore. Il conduttore radiofonico, fratello di Gene, che conosce il gieffino da tempo in particolare gli ha dichiarato:

Ieri ho chiesto "come lo vedete?", sei una persona che fa fatica ad entrare in sintonia. Io ti conosco da 30 anni, gli altri no. Nella tua storia c'è sempre questa costante. Il tuo istinto ti ha provocato guai, anche lavorativi. Eri un mito della televisione poi pian piano la tua parabola è scesa per via del tuo istinto. E non è buono.

Discorso duro poi concluso dalla cantante: "Non ti sei mai posto il problema che sei tu la causa dei tuoi mali". Le parole dei due Vipponi contro Bellavia hanno scatenato il mondo di Twitter: molti utenti hanno commentato le loro dichiarazioni in maniera negativa, giudicandole esagerate e umilianti.