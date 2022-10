Marco Bellavia isolato al GF Vip, il figlio: “Non mollare, ti fanno passare per ciò che non sei” Il figlio di Marco Bellavia sostiene a distanza il padre, emarginato al Grande Fratello Vip per avere apertamente manifestato il disagio connesso alla vita nella Casa.

A cura di Stefania Rocco

Marco Bellavia è sempre più isolato nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo avere apertamente manifestato il disagio connesso alla vita nella Casa, l’ex conduttore di Bim Bum Bam è stato emarginato. A parte qualche eccezione, non ha trovato supporto tra i compagni di gioco, alcuni dei quali lo hanno addirittura deriso. Giovanni Ciacci ha perfino chiesto la sua espulsione dal gioco dopo avere completamente frainteso il senso di una frase pronunciata da Bellavia. Ma se nella Casa Marco non ha trovato supporto, il suo malessere ha ispirato un moto di solidarietà tra gli spettatori del GF. Centinaia sono gli utenti che hanno preso le sue difese, supportandolo per avere portato in tv un tema delicato come quello della salute mentale. Tra i suoi sostenitori anche il figlio Filippo che in una Instagram story ha cercato di fare arrivare al padre il suo sostegno.

Il messaggio del figlio di Marco Bellavia

Giovanissimo ma determinato a supportare il papà, sebbene a distanza, Filippo ha affidato al suo profilo Instagram un breve messaggio: “Papà, ‘vola come una farfalla, pungi come un’ape’. In questi anni mi hai insegnato ad essere questo: un combattente, un guerriero. E io voglio essere come te, non mollare! Ti vogliono far passare per quello che non sei. Ti voglio un mondo di bene, facciamo tutti il tifo per te. Dimostra quello che sei realmente”. Un messaggio che colpisce quello del giovane Filippo, costretto a farsi spazio per supportare il genitore deriso da un gruppo di gente che ha deciso di fare branco contro di lui.

Solo Antonella Fiordelisi vicina a Marco Bellavia

Unica sorpresa in positivo del cast del GF è stata Antonella Fiordelisi. La influencer è stata l’unica a difendere apertamente Bellavia, condannando l’atteggiamento dei compagni di gioco. “Gli avete detto che non sta bene, che deve farsi curare. Non è bello, non va bene”, si è lamentata la giovane. Purtroppo, il suo appello è finito nel vuoto. Nessuno degli altri concorrenti ha ancora teso una mano a Bellavia per aiutarlo ad affrontare il “dolore mentale” – così lo ha definito – che ha reso difficile queste prime settimane al Grande Fratello.