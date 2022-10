Come sta Marco Bellavia, il primo video dopo il GF Vip è con il figlio Filippo: “Riuniti” Marco Bellavia è tornato sui social dopo l’addio al Grande Fratello Vip. L’ex concorrente si mostra insieme al figlio Filippo in un breve video, scherzando e apparendo sorridente al suo fianco: “Finalmente riuniti”.

A cura di Elisabetta Murina

Marco Bellavia torna sui social dopo l'addio al Grande Fratello Vip. L'ex conduttore di Bim Bum Bam ha lasciato il reality dopo essere stato isolato dai compagni in seguito alla condivisione dei suo problemi di depressione. Nella puntata di lunedì 3 ottobre, per il comportamento avuto nei suoi confronti, Ginevra Lamborghini è stata squalificata e Giovanni Ciacci eliminato con un televoto flash. Se i coinquilini non l'hanno compreso, arrivando a bullizzarlo ed emarginarlo per i suoi problemi, diverso il comportamento dei migliaia di utenti sui social, che invece si sono schierati a suo favore.

Il primo video di Marco Bellavia sui social

Ripreso in mano il telefono dopo il GF Vip, Marco Bellavia si è mostrato ai migliaia di fan che lo seguono insieme al figlio Filippo, che lo ha sempre sostenuto durante la sua avventura nel reality. L'ex concorrente appare sorridente e scherza insieme al figlio sul balcone di casa a proposito di una pianta che si trova dietro di loro. "Finalmente riuniti", è la frase che pronuncia, mentre il ragazzo gli dà un bacio affettuoso sulla guancia.

Cosa è successo nella casa prima e dopo l'uscita di Marco Bellavia

Se tra i suoi compagni d'avventura non ha trovato il sostegno sperato, suscitando non poche polemiche, diversa è la reazione del pubblico a casa e degli ex gieffini, che si sono prontamente schierati a suo favore. Tra le accuse mosse nei confronti dei concorrenti spicca quella di "bullismo", che ha sollevato un'accesa discussione anche sui social. Nel frattempo, diversi sponsor si sono dissociati dal comportamento dei vip. Intanto, squalificata dal programma per la sua pessima condotta è stata Ginevra Lamborghini, mentre Giovanni Ciacci è stato eliminato dal pubblico con un televoto flash.